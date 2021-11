Niederlande: Russische Bomber über der Nordsee abgefangen

Foto: DIMITAR DILKOFF/POOL/AFP via Getty Images

in Nato-Luftraum eingedrungen

Belgische Kampfjets haben am Freitag zwei russische Bomber über der Nordsee abgefangen. Die beiden Maschinen vom Typ Tupolew Tu-160 seien ohne Benachrichtigung in den Nato-Luftraum eingedrungen, für dessen Überwachung die Niederlande zuständig sind, teilte das niederländische Verteidigungsministerium am Abend mit.

Die belgischen F-16-Maschinen hätten die russischen Flugzeuge daraufhin in eine von Großbritannien betreute Zone eskortiert, wo Jets der Royal Air Force die Überwachung übernahmen.

„Es kommt von Zeit zu Zeit vor, dass russische Flugzeuge in den Nato-Luftraum eindringen, ohne sich zu identifizieren“, erklärte das niederländische Verteidigungsministerium weiter.

Die Beziehungen zwischen Russland und den Niederlanden sind vor allem durch den Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine im Jahr 2014 belastet. Die meisten der 298 Todesopfer waren Niederländer. (afp/oz)

