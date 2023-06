Notstand in Sicht? Macron bricht EU-Gipfel ab und kehrt zu Krisensitzungen zurück

Proteste in Nanterre, Frankreich am 29. Juni 2023. Foto: Abdulmonam Eassa/Getty Images

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen kommt Frankreich nicht zur Ruhe.

Die Feuerwehr in Roubaix ist bis zum Freitagmorgen im Dauereinsatz: Löscht sie einen Brand, legen randalierende Jugendliche bereits das nächste Feuer. Wie in der nordfranzösischen Stadt gab es in ganz Frankreich die dritte Nacht infolge Ausschreitungen, nachdem am Dienstag ein Polizist den 17 Jahre alten Nahel M. erschossen hatte.

Schwarzer Rauch steigt in den Himmel über Roubaix, der immer wieder von explodierendem Feuerwerk erhellt wird. Ein Hubschrauber der Gendarmerie knattert durch die Luft. Die Feuerwehrleute am Boden sind überfordert. In kleinen Gruppen ziehen die Demonstranten durch die Stadt und lassen ihrer Wut freien Lauf. Die Einsatzwagen rasen durch die Stadt – eine der ärmsten im Land.

Kurz nach Mitternacht steht das B&B Hotel in der Nähe des Bahnhofs in Brand, die Hotelgäste sind auf die Straße gerannt. Die Randalierer hatten das Geschäft im Erdgeschoss angezündet, wie ein Augenzeuge berichtet.

Macron verlässt vorzeitig den EU-Gipfel

Angesichts der gewaltsamen Proteste brach Präsident Emmanuel Macron seine Teilnahme am EU-Gipfel in Brüssel ab und reiste nach Paris; Premierministerin Elisabeth Borne schloss die Ausrufung des Notstandes in Frankreich nicht aus.

In Paris wollte Macron eine Krisensitzung leiten, die zweite innerhalb von zwei Tagen. Die bisher getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sollten „ohne Tabu“ geprüft werden, hieß es aus dem Elysée. Zuvor traf sich Premierministerin Borne mit mehreren Ministern, „um eine Bestandsaufnahme der Gewalttaten und Ausschreitungen der Nacht vorzunehmen“. Die Regierungschefin bezeichnete die Unruhen auf Twitter als „unerträglich und unentschuldbar“. Alle Optionen würden in Betracht gezogen, um die Lage zu beruhigen, sagte Borne – auch die Ausrufung des Notstands.

875 Menschen festgenommen

Nach Angaben des Innenministeriums wurden in der Nacht zum Freitag 875 Menschen festgenommen, darunter viele junge Menschen. 249 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden, allerdings nicht schwer. Nachdem es bereits zwei Nächte in Folge in mehreren Städten massive Proteste gegen Polizeigewalt gegeben hatte, waren für die Nacht zum Freitag landesweit rund 40.000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert worden.

Trotz des massiven Einsatzes an Sicherheitskräften wurden aus verschiedenen Teilen des Landes Gewalt und Schäden gemeldet. Offiziellen Angaben zufolge wurden 492 Gebäude beschädigt, 2.000 Fahrzeuge angezündet und 3.880 Brände auf Straßen gelegt. In der Hafenstadt Marseille wurden nach Angaben der Verwaltung „Dutzende Geschäfte“ beschädigt und manche von ihnen geplündert. 14 Autos seien angezündet worden.

In Paris wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 40 Geschäfte beschädigt. Mehrere Städte um Paris verhängten Ausgangssperren. Der Bus- und Straßenbahnverkehr in der Hauptstadtregion blieb am Freitag nach Angaben des Verkehrsunternehmens RATP „stark gestört“, nachdem ein Dutzend Fahrzeuge in der Nacht in einem Depot in Brand gesteckt und manche Strecken blockiert oder beschädigt worden waren. Von Freitagabend an sollte der Bus- und Bahnverkehr in der Region bis auf Weiteres abends eingestellt werden.

Berlin in „Sorge“

In Berlin erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, die Bundesregierung sehe die Ereignisse „mit einer gewissen Sorge“. Es sei Sache der französischen Öffentlichkeit und der französischen Regierung, die „massiven Proteste“ nun „wieder in den Griff zu bekommen“.

Die Gewalt war ausgebrochen, nachdem am Dienstag der 17-jährige Nahel M. bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre von einem Polizisten erschossen worden war. Gegen den mutmaßlichen Schützen wurde am Donnerstag ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Polizist sei der „vorsätzlichen Tötung beschuldigt“ und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Nach Angaben seines Anwalts Laurent-Franck Liénard bat der Beamte im Polizeigewahrsam die Familie des Opfers um Verzeihung. „Die ersten Worte“, die der Polizist gesagt habe, „waren, sich zu entschuldigen, und die letzten, die er gesagt hat, waren, sich bei der Familie zu entschuldigen“, sagte der Anwalt dem Fernsehsender BFMTV. (afp/dl)