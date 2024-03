Ausland Neuwahlen nach Korruptionsskandal

Portugal: Sozialisten droht Machtverlust – Konservative und rechte Chega! rechnen mit Erfolgen

Nach einem Korruptionsskandal an der Regierungsspitze wählt Portugal am Sonntag ein neues Parlament. Ein konservatives Bündnis strebt einen Machtwechsel aus eigener Kraft an. Allerdings könnte es am Ende auch auf die Sozialisten oder die rechte Chega! angewiesen sein.