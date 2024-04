Ausland Kernenergie

Rumänien baut erste SMR-Kernreaktoren Europas – Anwohner: „Jeder hier im Dorf hat Angst“

Rumänien will in Europa die Vorreiterrolle einer neuen Art der Kernenergietechnologie erlangen. Dafür sollen nun mitten in einem Dorf mehrere modulare Reaktoren errichtet werden. Die Einwohner sind skeptisch.