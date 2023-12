Schießerei in Prag: „Eine beispiellos wahnsinnige Tat, die Tschechien noch nie gesehen hat“

Bei der Schießerei an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag gab es 14 Tote und 24 Verletzte.

Nach Angaben der Polizei wurde der 24-jährige Schütze, ein Student, durch ein ähnliches Ereignis in Russland inspiriert. Der tschechische Innenminister Vít Rakušan bezeichnete die Schießerei als „eine beispiellos wahnsinnige Tat, die die Tschechische Republik in ihrer Geschichte noch nie gesehen hat“.

Laut dem Polizeipräsidenten Martin Vondrášek befand sich im Fakultätsgebäude eine große Menge Waffen und Munition. Ohne das schnelle Eingreifen der Polizei wäre die Zahl der Opfer um ein Vielfaches höher gewesen.

Keine organisierte Gruppe

Bei dem Vorgehen gegen den Attentäter wurden weder Polizeibeamte noch andere Einsatzkräfte verletzt. Laut Premierminister Petr Fiala war die Schießerei nicht das Werk von Terroristen oder einer organisierten Gruppe. Die Sicherheitskräfte hätten ihm versichert, dass sie die Situation vollständig unter Kontrolle hätten und keine Gefahr für die Bürger bestehe.

Nach vorläufigen Informationen war der Schütze David K., ein 24-jähriger Student aus Kladno in Mittelböhmen. Nachdem er 14 Menschen erschossen und weitere verletzt hatte, erschoss sich der Angreifer. Auch die Polizeibeamten schossen auf ihn.

BREAKING: Footage show students hiding on a ledge during an ongoing mass shooting in University in Prague pic.twitter.com/8j5bkHInwd — Lore of the Land (@LoreOfTh3Land) December 21, 2023

„Nach den bisherigen Ermittlungen ist der Mann für uns ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben festgestellt, dass er im legalen Besitz von mehreren Schusswaffen ist. Es gab nichts zu beanstanden an seinem Hintergrund“, sagte Polizeichef Martin Vondrášek. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Schütze Komplizen hatte.

Bombenentschärfer durchsuchten den Tatort

Der Polizei liegen keine Informationen über weitere Gefahren vor, sie kann jedoch nicht ausschließen, dass ein Risiko von Gegenständen ausgeht, die in der Einrichtung zurückgelassen wurden. Daher wurde ein Bombenentschärfungskommando an den Tatort entsandt.

Der tschechische Präsident Petr Pavel, der unmittelbar nach seiner Rückkehr von einer Geschäftsreise aus Frankreich mit den staatlichen Sicherheitskräften zusammentreffen wird, sprach den Familien und Angehörigen der Opfer der Schießerei sein tiefes Bedauern und sein Beileid aus.

Emmanuel Macron, der den tschechischen Präsidenten am Mittwoch im Élysée-Palast empfing, bekundete „seine Solidarität mit den Opfern, den Verletzten und ihren Angehörigen sowie mit dem tschechischen Volk und den Behörden“.

Die Polizei ging davon aus, dass der Student an einer Vorlesung in der Celetná-Straße teilnahm und evakuierte daher das dortige Gebäude. Die Schießerei ereignete sich jedoch in einem anderen Gebäude am Jana-Palacha-Platz.

„Was wir aus den USA kennen, ist in der Tschechischen Republik Realität geworden. Wir hoffen sehr, dass sich eine ähnliche Tragödie auf dem Campus oder anderswo in der Tschechischen Republik nicht wiederholen wird“, sagte die Führung einer anderen tschechischen Universität, der Tschechischen Technischen Universität in Prag.

Auch andere tschechische Universitäten sind in Alarmbereitschaft und haben interne Sicherheitskontrollen eingeleitet.

Gab es noch weitere oder andere Morde?

Die Polizei verdächtigt den jungen Mann, am selben Tag seinen Vater ermordet zu haben. „Ein Mann wurde am Nachmittag in Hostouň [Region Kladno] tot aufgefunden und starb eines gewaltsamen Todes. In diesem Zusammenhang haben wir eine Fahndung nach einem weiteren Mann, Jahrgang 1999, eingeleitet, der dieser Gewalttat verdächtigt wird“, so die mittelböhmische Polizei.

„Wir untersuchen auch eine Vorrichtung, die einem Sprengsatz am Standort in Kladno ähnelt“, sagte Vondrášek. Die Polizei sperrte das Gebiet um das Haus ab.

Der Schütze soll im legalen Besitz mehrerer Waffen gewesen sein. Es ist möglich, dass er viele davon von seinem Vater gestohlen hätte.

Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Schütze auch für den Tod eines Mannes und eines Säuglings im Klánovický-Wald am östlichen Stadtrand von Prag verantwortlich ist. Dort erschoss vor sechs Tagen ein noch unbekannter Täter im Wald einen Erwachsenen und das Kind.

Der Student äußerte sich zuvor in den sozialen Medien

Die Information, dass ein 24-jähriger Mann aus dem Dorf Hostouň mit der Absicht, sich das Leben zu nehmen, nach Prag gefahren sei, erhielt die Polizei kurz nach dem Mittag. Später wurde der Vater des mutmaßlichen Angreifers, der ebenfalls an der Philosophischen Fakultät in Prag studierte, tot in dem Dorf aufgefunden.

„Nach den mir vorliegenden Informationen handelte es sich um eine vorsätzliche grausame Tat, die in Kladno begann und leider hier endete“, so Vondrášek.

Nach Angaben der Tageszeitung „iDnes.cz“ hatte der Student psychische Probleme. Die Polizei hat bestätigt, dass er in den sozialen Medien Tweets geschrieben hat, die darauf hindeuten, dass er den Mord geplant hat.

Den ersten Beitrag veröffentlichte er am 9. Dezember und begann mit den Worten: „Dies ist mein Tagebuch darüber, wie ich beschlossen habe, eine Schießerei in einer Schule zu veranstalten“. Angeblich sollte es sich um einen Muttersprachler handeln. Es ist jedoch nicht bestätigt, ob es sich um ein echtes Profil des Mörders handelt.

Nach Angaben der Zeitung sollte der junge Mann den Marian-Szyjkowski-Preis für seine Bachelorarbeit erhalten, der seit 2018 vom Polnischen Institut in Prag für Arbeiten mit Schwerpunkt Polen verliehen wird.

Bürgermeister: „Wir dürfen dem Bösen nicht nachgeben“

Auch andere tschechische Politiker sprachen den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und lobten die schnelle Reaktion des integrierten Rettungssystems.

„Als Bürgermeister von Prag muss ich reagieren. Und ich möchte den Menschen in Prag versichern, dass sie in Sicherheit sind. Wir haben eine Tragödie von noch nie dagewesenem Ausmaß erlebt. Es ist schrecklich, wie viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben. Ich spreche allen Hinterbliebenen mein tiefstes Beileid aus. Wir dürfen dem Bösen nicht nachgeben“, sagte der Prager Bürgermeister Bohuslav Svoboda.

„Während ich die verlorenen Leben und den Schmerz der Menschen und ihrer Angehörigen in keiner Weise rückgängig machen oder trösten kann, denke ich in Trauer an alle, die von diesem Horror betroffen sind. Diese sinnlose Gewalt hat keinen Platz in der Gesellschaft“, schrieb der stellvertretende Ministerpräsident Ivan Bartos (Piraten), der hinzufügte, dass die Fakultät seine Alma Mater ist.

„Ich denke an die Opfer der Schießerei, an alle Verletzten, aber auch an alle Studenten, die so etwas Verrücktes durchmachen mussten. Ich bin absolut schockiert“, sagte Andrej Babiš, der Vorsitzende der oppositionellen ANO-Bewegung.

Reaktionen aus der Politik

Über die Schießerei wurde in allen großen Medien weltweit berichtet. Der Vorfall in der tschechischen Hauptstadt wird auch von israelischen Medien aufgegriffen. Der österreichische Innenminister äußerte sich zu dem Vorfall und fügte hinzu, er stehe hinter der Qualität und der professionellen Arbeit der Polizei.

Viele andere führende Politiker aus der Welt und Europa drückten ihr aufrichtiges Bedauern für die Opfer der Schießerei in Prag aus. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, sie sei schockiert über die sinnlose Gewalt, die mehrere Menschenleben gefordert habe. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán bezeichnete die Schießerei als „verabscheuungswürdig“.

Der tschechische Premierminister Petr Fiala sprach den Angehörigen und Freunden aller Opfer sein Beileid aus. „Mein tiefes Mitgefühl gilt all jenen, die Opfer des ungerechtfertigten Anschlags an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität geworden sind. Ich spreche ihren Angehörigen und Freunden mein tiefstes Beileid aus“, sagte Fiala.

„Viele Leben, vor allem von jungen Menschen, wurden unnötigerweise ausgelöscht, und es gibt keine Rechtfertigung für diese schreckliche Tat“, fügte der Premierminister hinzu.

„Wir stehen unseren tschechischen Brüdern in dieser schwierigen Situation bei und sind bereit, jede Hilfe zu leisten, die die Folgen dieser schrecklichen Tragödie mildern könnte“, sagte der slowakische Premierminister Robert Fico.

„Ich bin in Gedanken bei allen unschuldigen Opfern, ihren Angehörigen und Freunden. Es tut mir unendlich leid, dass sich eine solche Tragödie in unserer Nachbarschaft am Vorabend von Weihnachten, einem Fest des Friedens und der Familie, ereignet hat“, sagte die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová.

„Solche Gewalt darf in unseren Gesellschaften keinen Platz haben“

„Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachricht von den tragischen Ereignissen in Prag, die zum Tod und zu Verletzungen von Zivilisten geführt haben. Ich spreche den Familien der Opfer mein aufrichtiges Beileid aus und wünsche den Verletzten eine rasche Genesung“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X.

Das Weiße Haus drückte sein Bedauern über den „sinnlosen Gewaltakt“ aus. „Die Bundesbehörden stehen in Kontakt mit den tschechischen Behörden, die diesen Vorfall untersuchen, und wir sind bereit, bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu leisten“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, laut Reuters.

„Es ist herzzerreißend, eine der ältesten Universitäten Europas als Schauplatz des Terrors zu sehen. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und ich wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung. Europa steht an der Seite der Tschechischen Republik“, sagte Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments. „Solche Gewalt darf in unseren Gesellschaften keinen Platz haben“, sagte der Chef des Europäischen Rates, Charles Michel.

Der Artikel erschien zuerst in der tschechischen Epoch Times unter dem Titel „Střelba na filozofické fakultě v Praze si vyžádala nejméně 14 mrtvých a 24 zraněných“. (deutsche Bearbeitung ks)