Schottischer Regierungschef kündigt Koalition mit den Grünen auf

Der schottische Ministerpräsident Humza Yousaf, gibt auf einer Pressekonferenz im Bute House am 25. April 2024 in Edinburgh, Schottland, bekannt, dass die SNP aus dem Bute House Agreement aussteigen wird. Das Bute House Agreement (BHA), das 2021 unterzeichnet wurde, brachte die Grünen zum ersten Mal im Vereinigten Königreich an die Macht. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images)