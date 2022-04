Selenskyj kritisiert Macrons Ablehnung des Begriffs „Völkermord“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wegen dessen Ablehnung des Begriffs „Völkermord“ im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kritisiert. „Solche Dinge sind sehr schmerzhaft für uns“, sagte Selenskyj am Mittwoch in Kiew und kündigte an, mit Macron das Gespräch zu suchen.

US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag seine Rhetorik gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verschärft und Russland erstmals einen „Völkermord“ in der Ukraine vorgeworfen. Macron lehnte die Verwendung des Begriffs genau wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab. Beide sprachen stattdessen von „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine.

„Ich würde sagen, dass Russland auf einseitige Weise einen brutalen Krieg begonnen hat, dass es nun feststeht, dass Kriegsverbrechen von der russischen Armee begangen wurden und dass die Verantwortlichen gefunden werden müssen“, sagte Macron dem französischen Sender France 2. Er setze sich jedoch weiterhin für ein Ende des Kriegs ein und sei sich „nicht sicher, ob eine verbale Eskalation der Sache dient“.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schloss sich Bidens Einschätzung hingegen an. Es sei „absolut richtig“, dass immer mehr Menschen über das russische Vorgehen in der Ukraine sprechen und dabei „das Wort Völkermord verwenden“, sagte Trudeau am Mittwoch in Québec. (afp/red)