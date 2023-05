Selenskyj reist zum G7-Gipfel nach Japan

Eigentlich sollte der ukrainische Präsident per Video zu den Gesprächen zugeschaltet werden. Medien berichten nun, er werde persönlich zum Gipfel anreisen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Medienberichten zufolge überraschend zum G7-Gipfel nach Japan reisen. Mehrere US-Medien, darunter die „New York Times“, berichteten heute unter Berufung auf nicht näher genannte offizielle Quellen, Selenskyj werde an diesem Wochenende in Person bei den Beratungen der sieben führenden demokratischen Industrienationen in Hiroshima erwartet.

Ursprünglich hatte es geheißen, der ukrainische Präsident werde dort per Video zugeschaltet. Die „Financial Times“ schrieb, Selenskyj werde am Sonntag persönlich an den G7-Beratungen teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gehört zu den Hauptthemen des Treffens in Hiroshima. Der G7-Gruppe gehören die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada an, sowie zusätzlich Vertreter der Europäischen Union.

Selenskyj war in den vergangenen Tagen bereits durch mehrere G7-Staaten gereist und hatte bei Besuchen in Rom, Berlin, Paris und London um weitere Unterstützung der Partner geworben.

Reisen des ukrainischen Präsidenten sind angesichts des Krieges mit einem hohen Risiko und enormem Sicherheitsaufwand verbunden. Er dürfte dort versuchen, sich weitere Unterstützung für sein Land zu sichern. (dpa/er)