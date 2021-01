Spanien verzeichnet für 2020 fast 725.000 Arbeitslose mehr – 755.000 in Kurzarbeit

Die Mitarbeiter eines Restaurants in Barcelona, Spanien. Foto: Cesc Maymo/Getty Images

In Spanien haben die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hunderttausende Arbeitnehmer den Job gekostet.

Ende Dezember waren 3,888 Millionen Menschen in Spanien arbeitslos gemeldet, das waren knapp 725.000 mehr als im Dezember 2019, wie das Arbeitsministerium in Madrid am Dienstag mitteilte. Allein im Dezember meldeten sich demnach 36.825 Menschen neu arbeitslos.

Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit steigt

Auch die Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit blieb hoch: Laut Arbeitsministerium betrug sie Ende Dezember 755.000. Die linke Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die Zahlung von Kurzarbeitergeld bis Ende Januar verlängert.

Spanien ist stark abhängig vom Tourismus, der in der Corona-Krise zeitweise fast komplett stillstand. Die Wirtschaft des Landes brach nach Schätzung des Internationalen Währungsfonds um 12,8 Prozent ein – es wäre der stärkste Rückgang in einem westlichen Industrieland im vergangenen Jahr. (afp)