Technik zur Herstellung von Computerchips: Niederlande beschränkt Export

Microchips sind begehrt, Maschinen zur Herstellung der Chips der Weltspitze noch mehr. Die besten davon werden von ASML in den Niederlanden hergestellt.

Die niederländische Regierung hat Pläne für neue Exportbeschränkungen auf Technologie für die Herstellung von Computerchips verkündet. „Die Regierung ist zum Schluß gekommen, dass es für die internationale und nationale Sicherheit notwendig ist, die bestehende Exportkontrolle für bestimmte Fertigungsanlagen von Halbleitern auszuweiten“, schrieb die niederländische Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher am Mittwoch in einem Brief an das Parlament.

Militärische Nutzung verhindern

Ziel ist es laut Regierung, eine militärische Nutzung zu verhindern und die Position der Niederlande bei solchen Technologien zu schützen.

Die Niederlande sind Europas führender Hersteller von Maschinen zur Herstellung von Mikrochips. Schon seit einer Weile gibt es Rufe aus den USA, den Zugang Chinas zu der Technologie weiter zu beschränken.

Die niederländische Ankündigung kommt weniger als zwei Monate nach einem Besuch des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus in Washington.

Es wird erwartet, dass die Beschränkungen das in den Niederlanden ansässige Unternehmen ASML betreffen, die größte Firma für Halbleitertechnologie in Europa.

Die niederländische Regierung nannte das Unternehmen zwar nicht direkt, gab aber an, auf welche Art von Technologie sich die zusätzlichen Ausfuhrbremsen beziehen – es handelt sich um eine Technik, auf die ASML spezialisiert ist.

ASML erwartet zunächst kaum Änderungen für sich

In einer Reaktion gab das Unternehmen unter anderem an, es rechne damit, dass es eine Weile dauere, bis die Exportkontrollen in Kraft träten. ASML erwarte keine wesentliche Auswirkungen auf den „finanziellen Ausblick“ für das Jahr 2023.

China hatte die USA am Dienstag angegriffen und der Regierung Biden vorgeworfen, die Spannungen zwischen den Ländern anzuheizen, auch durch die Einschränkungen in der Technologieausfuhr.

Die USA hatten in den vergangenen Monaten Exportbeschränkungen gegen China verhängt, unter anderem für Computerchips. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt liefern sich bei der Herstellung von Halbleitern einen erbitterten Wettkampf. (afp)