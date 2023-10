Trump: „Wir sind in großer Gefahr, einen Dritten Weltkrieg zu bekommen“

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump über die möglichen kriegerischen Auswirkungen der Angriffe auf Israelis auf die Amerikaner und die Welt.

Ex-Präsident Donald Trump warnte, dass der brutale Angriff von Hamas-Terroristen auf israelische Zivilisten am Wochenende das Zeug zum Dritten Weltkrieg habe.

In einer Rede in Wolfeboro, New Hampshire, kritisierte Trump die Migrationspolitik der derzeitigen politischen Führung, wodurch das Land mit jungen männlichen Einwanderern im militärischen Alter überschwemmt würde.

Einige der Einwanderer seien „die gleichen Leute, die gerade Israel angegriffen haben“. Durch Politik der offenen Grenzen der Biden-Regierung seien „Zehntausende von Terroristen in unser Land gelassen“ worden, sagte der ehemalige Präsident.

Wir sind in großer Gefahr, einen Dritten Weltkrieg zu bekommen“, sagte Trump bei seinem Wahlkampfauftritt. „Das wird die Auslöschung der Welt bedeuten. Das ist wirklich so.“

Trump verspricht Kriege zu beenden

Trump sagte, dass er im Falle seiner Wiederwahl „den Dritten Weltkrieg verhindern“ würde. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und den Angriff der Hamas auf Israel sowie das Kriegsszenario im Gazastreifen sagte er, dass es unter seiner Führung niemals zu einem Blutvergießen gekommen wäre.

Ghazi Hamas, ein Sprecher der Hamas, erklärte gegenüber dem britischen Sender „BBC“, die Gruppe habe bei ihrem Überfall auf eine kleine israelische Ortschaft Unterstützung vom iranischen islamischen Regime erhalten. Die Hamas wird von den Vereinigten Staaten, der EU und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft.

Amerikanische Waffen in den Händen der Hamas?

In diesem Zusammenhang erwähnte Trump auch das riesige Waffenarsenal, das die Regierung Biden in Afghanistan zurückgelassen habe. Die Denkfabrik Council on Foreign Relations warnte am 9. Oktober, dass die Hamas möglicherweise Beziehungen zu den Taliban unterhält, die beim Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan im Jahr 2021 die zurückgelassene US-Militärausrüstung im Wert von 7 Milliarden Dollar beschlagnahmten.

Trump und andere, darunter die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene sowie einige US-Veteranen, haben darüber spekuliert, ob in den Videoaufnahmen der brutalen Übergriffe der Hamas-Terroristen auf Israelis amerikanische Waffen zu sehen sind.

Die Theorie konnte bisher nicht belegt werden und wurde von den Demokraten als radikale Verschwörung abgetan.

Nach einem Angriff der Hamas auf Zivilisten in Israel empfahl die Biden-Regierung dem Staat Israel in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, sich zurückzuhalten und nicht zu reagieren. Bei einem grausamen Hinterhalt wurden mindestens 260 Konzertbesucher auf einem Musikfestival erschossen.

Obwohl der Beitrag schnell wieder vom US-Außenministerium gelöscht wurde, löste er bei Kritikern im Land eine Welle der Empörung aus.

In einem Kommentar auf X forderte der republikanische Senator Ted Cruz aus Texas, „jede Person, die an der Erstellung und Genehmigung des Beitrags beteiligt war, sofort aus der US-Regierung auszuschließen“.

Len Chodorkowski, ein ehemaliger stellvertretender Staatssekretär, der unter Trump diente, bezeichnete die Empfehlung der Biden-Regierung als „erbärmlich“. Sie würde „Terroristen ermutigen und Zivilisten gefährden“.

Weißes Haus rudert zurück

Das Weiße Haus hat inzwischen erklärt, dass es „den Angriff der Hamas unmissverständlich verurteilt“. Unter den Hunderten Toten und Vermissten befinden sich auch Amerikaner. Dutzende sollen von der Hamas als Geiseln genommen worden sein.

Der Auftritt von Präsident Trump in New Hampshire war sein dritter seit den israelischen Angriffen. Davor hielt er zwei Reden in Iowa.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: "Trump Says Attack on Israel a Sign World War III Is Coming"