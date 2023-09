Trump scherzt über Konkurrenten: Keiner als Vizepräsident oder Kabinettsmitglied geeignet

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump spricht während eines Wahlkampfauftritts bei Drake Enterprises, einem Hersteller von Autoteilen, am 27. September 2023 in Clinton Township, Michigan, zu Gästen. Foto: Scott Olson/Getty Images

Präsident Trump deutete an, dass es sich bei seinen Gegnern um „Jobkandidaten“ handelt, die sich um einen Posten in seiner Verwaltung bewerben.

Präsident Donald Trump hat sich am 27. September über seine Konkurrenten innerhalb der republikanischen Partei einen Spaß erlaubt und angedeutet, dass er keinen von ihnen als potenziellen Präsidentschaftskandidaten oder potenzielles Kabinettsmitglied sieht.

In einer Rede vor Automobilarbeitern bei Drake Enterprises in Clinton Township, Michigan, einem Vorort von Detroit, bezeichnete der ehemalige Präsident Trump seine Konkurrenten als „Jobkandidaten“, die bei ihm für einen Kabinettsposten vorsprechen würden. Allerdings hielt er diesmal alle, anders als in einem früheren „Fox“-Interview, für einen Regierungsposten ungeeignet.

Rede in Michigan

Präsident Trump hielt die Rede inmitten eines Gewerkschaftsstreiks der United Automobile Workers (UAW), anstatt an der zweiten republikanischen Präsidentschaftsdebatte seiner republikanischen Konkurrenten teilzunehmen – darunter Floridas Gouverneur Ron DeSantis, Vizepräsident Mike Pence, der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, die Ex-Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley, der Ex-Gouverneur von New Jersey Chris Christie, der Gouverneur von North Dakota Doug Burgum und Senator Tim Scott.

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas Asa Hutchinson, der bei der ersten Debatte anwesend war, erfüllte die Voraussetzungen für die Teilnahme an der zweiten Debatte nicht.

Präsident Trump konzentrierte sich in seiner Rede darauf, seine Politik für die Automobilbranche von der des Präsidenten Joe Bidens abzugrenzen, konnte sich jedoch den Seitenhieb gegen seine Gegner nicht verkneifen.

Trump sagte, er sei bei seiner Ankunft durch das Werk geführt worden, musste aber wegen seiner Rede abkürzen.

„Sie haben mich herumgeführt. … Ich sagte: Komm schon, lass uns gehen, ich muss schnell gehen. Ich muss eine Rede halten. Die Rede wird überall im Fernsehen zu sehen sein“, sagte er. „Sie wissen, dass wir mit den Kandidaten konkurrieren, die sich alle um einen Job bewerben.“

„Sie sind alle Jobkandidaten“, wiederholte er. „Sie wollen … alles machen, Sekretär von irgendetwas, sogar [Vizepräsident]“, so Trump weiter und fragte ins Publikum: „Sieht jemand einen Vizepräsidenten in der Gruppe? Ich glaube nicht. Nein, nein.“

„Sie haben keine so große Anhängerschaft wie wir“, sagte Trump und verwies auf „Tausende Menschen“, die draußen warteten und nicht hineingelassen werden konnten, weil die Kapazität des Saals erreicht war.

Abweichung von früheren Kommentaren

Die diesmalige Bemerkung weicht von seinen früheren Äußerungen ab, in denen er angedeutet hatte, dass er einige seiner Konkurrenten als potenzielle Kabinettsmitglieder in Betracht ziehe.

Am 16. Juli vor der ersten Republikaner-Debatte fragte „Fox“-Moderatorin Maria Bartiromo Trump ganz offen, ob er seine Rivalen für einen Job in Betracht zöge.

„Gibt es jemanden auf der Bühne, den Sie als potenziellen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft in Betracht ziehen?“, so die Moderatorin.

„Möglicherweise“, antwortete Präsident Trump. „Ich denke, Sie haben einige gute Leute auf der Bühne. Ich glaube sogar, Sie haben einige sehr talentierte Leute. Von einigen habe ich einen guten Eindruck und mit einigen von ihnen bin ich sogar sehr befreundet.“

„Ich denke, Sie haben auch gute potenzielle Kabinettsmitglieder“, fügte Trump hinzu, wollte aber keine konkreten Namen nennen.

Bartiromo erwähnte Senator Tim Scott als möglichen Kandidaten oder Kabinettsmitglied.

„Ich denke, er ist ein sehr guter Mann“, sagte Präsident Trump damals.

Sie hätten gemeinsam Opportunity Zones geschaffen, die als eine der erfolgreichsten Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Land gelten, so Trump. Bei dieser Politik erhalten benachteiligte und von Armut betroffene Gemeinden Steuerbefreiungen, in der Hoffnung, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

„Tim ist sehr gut“, sagte Präsident Trump dann. „Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass er etwas in der Verwaltung macht, aber er ist … im Moment im Wahlkampf, und ich bin sicher, dass Tim und alle anderen sagen würden: ‚Ich bin nur an einem interessiert.‘ Aber Tim ist ein talentierter Kerl und Sie haben andere sehr talentierte Leute“.

Grund für die Meinungsänderung

Trumps Meinungsänderung könnte mit der ersten Debatte zu tun haben. Damals lobten die meisten Kandidaten Pence dafür, dass er trotz der Bedenken Trumps wegen Wahlbetrugs die Zertifizierung der Wahlergebnisse von 2020 vorantrieb.

Auf die Frage, ob es die richtige Entscheidung von Pence war, die Wahl zu bestätigen, befürworteten alle Pence‘ Vorgehen, einschließlich Scott, DeSantis, Haley, Christie, Burgum und Hutchinson.

Obwohl Pence und Trump seit seinem Ausscheiden aus dem Amt ein freundschaftliches, wenn auch distanziertes Verhältnis pflegen, behauptet Trump nach wie vor, dass sein Vorschlag, die Bestätigung der Wahlmännerstimmen zu verhindern, legal war. Das habe es auch bei früheren Wahlen gegeben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Derides Competitors, Says None Are VP or Cabinet Prospects“ (deutsche Bearbeitung nh)