Ukrainischer Armeechef räumt „taktische Erfolge“ Moskaus und verschlechterte Lage ein

Im Krieg in der Ukraine hat der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrsky „taktische Erfolge“ Russlands eingeräumt. „Die Situation an der Front hat sich verschlechtert“, erklärte Syrsky am Sonntag im Onlinedienst Facebook.

Die ukrainischen Soldaten hätten sich in einigen Gebieten auf neue Verteidigungslinien weiter westlich „zurückgezogen“, schrieb er und räumte damit Gebietsgewinne der vorrückenden russischen Armee ein.

„Der Feind hat seine Hauptanstrengungen auf mehrere Sektoren konzentriert und dadurch einen bedeutenden Vorteil an Kräften und Mitteln geschaffen“, fuhr Syrsky fort. Russland habe „taktische Erfolge in einigen Sektoren“ errungen.

Russische Armee gewinnt an Boden

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor am selben Tag die Einnahme eines weiteren ostukrainischen Dorfes rund zehn Kilometer nordwestlich der Stadt Awdijiwka gemeldet. Die Stadt Awdijiwka in der ostukrainischen Region Donezk hatte Russland im Februar nach langen Kämpfen vollständig unter seine Kontrolle gebracht.

Danach hatte die russische Armee weiter schnell an Boden gewonnen, während sich die ukrainische Armee in der Defensive befindet. Die Ukraine wartet auch auf die Ankunft von US-Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, von denen es sich eine Stabilisierung der Lage an den ausgedehnten Frontlinien erhofft.

Die Führung in Kiew hat allerdings gewarnt, dass sich die militärischen Aussichten bis dahin verschlechtern könnten. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, Kyrylo Budanow, sagte kürzlich, dass die Lage an der Front wahrscheinlich Mitte Mai bis in den frühen Juni am schwierigsten sein werde. (afp/red)