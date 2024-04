Umgerechnet 580 Millionen Euro: London will Kiew mit weiterer Militärhilfe unterstützen

Großbritannien will die Ukraine mit weiterer Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen Pfund (knapp 580 Millionen Euro) unterstützen. Premierminister Rishi Sunak werde die Hilfe bei einem Besuch in Warschau bekanntgeben, teilte sein Büro mit. Sunak reist am Dienstag zu Gesprächen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in die polnische Hauptstadt.

Dabei soll es um die Ukraine und die europäische Sicherheit gehen. Anschließend reist Sunak nach Deutschland, wo er am Mittwoch in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen wird.

„Die Verteidigung der Ukraine gegen Russlands brutale Ambitionen ist für unsere Sicherheit und für ganz Europa von entscheidender Bedeutung“, sagte Sunak im Vorfeld seiner Reise. Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin erfolgreich sei, „wird er nicht an der polnischen Grenze Halt machen“.

Russland hatte den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen. Seit Monaten befindet sich die russische Armee an verschiedenen Punkten der rund tausend Kilometer langen Frontlinie im Osten und Süden der Ukraine in der Offensive. Die ukrainische Armee leidet unter Munitionsmangel und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Soldaten. Für die kommenden Monate rechnet die Ukraine mit einer noch stärkeren russischen Sommeroffensive.

Am Samstag hatte das US-Repräsentantenhaus ein Hilfspaket im Umfang von rund 61 Milliarden Dollar (rund 57 Milliarden Euro) für die Ukraine auf den Weg gebracht. Am Dienstag muss sich noch der Senat mit dem Paket befassen und seine Zustimmung geben, bevor es von US-Präsident Joe Biden in Kraft gesetzt werden kann. (afp)