„Völlig inakzeptabel“: Floridas Gouverneur will Impfpässe verbieten

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida hält nichts vom Konzept eines Corona-Impfpasses und will Maßnahmen ergreifen, um diesen zu verbannen. Impfpässe wären „invasiv und unnötig“ und würden „erhebliche Auswirkungen auf die Privatsphäre“ haben. Unterdessen wurde der erste digitale Impfpass im Bundesstaat New York eingeführt.

„Es ist völlig inakzeptabel, dass die Regierung oder der private Sektor von Ihnen verlangt, dass Sie einen Impfstoffnachweis vorlegen müssen, um am normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, sagte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, in einer Pressekonferenz am Montag (29. März).

„Wir unterstützen das in keiner Weise. Ich denke, Menschen haben bestimmte individuelle Freiheiten, um Entscheidungen für sich selbst zu treffen.“

DeSantis sprach sich zwar für die Wichtigkeit einer Impfung aus, vor allem für gefährdete Gruppen und ältere Personen, betonte jedoch, dass die Menschen nicht zu einer Impfung gezwungen werden dürfen, „nur, um in der Lage zu sein, ein normales Leben zu führen“. Er forderte auch die Parlamente der Bundesstaaten auf, dauerhaftere Maßnahmen gegen einen verpflichtenden Impfpass zu ergreifen.

Er verstünde, dass einige Leute die Idee eines Impfpasses begrüßen würden und sage nicht, das Konzept werde notwendigerweise für schlechte Zwecke missbraucht, aber letztlich würde es Probleme im Staat herbeiführen.

“You want the fox to guard the hen house? I mean, give me a break. I think this is something that has huge privacy implications.

