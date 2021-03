Von Taliban zerstörte Buddha-Statue kehrt nach Afghanistan zurück – als 3D-Projektion

Dieses am 7. Juni 2015 aufgenommene Foto zeigt das projizierte Bild einer Buddha-Statue in Bamiyan, die 2001 von den Taliban zerstört wurde. Foto: KAMRAN SHAFAYEE / AFP über Getty Images

20 Jahre nach der Zerstörung der berühmten afghanischen Buddha-Statuen durch die radikalislamischen Taliban ist eine der riesigen Skulpturen für kurze Zeit in das Land am Hindukusch zurückgekehrt – zumindest virtuell. Die rund 55 Meter hohe Salsal-Statue erleuchte am Dienstag anlässlich des Jahrestags ihrer Zerstörung als 3-D-Projektion an ihrem ursprünglichen Standort im Bamiyan-Tal im Zentrum des Landes.

„Wir wollen nicht, dass die Menschen vergessen, was für ein furchtbares Verbrechen hier begangen wurde“, sagte Sahra Hussaini, eine der Organisatorinnen der Veranstaltung „Eine Nacht mit Buddha“. Die 23-jährige Gulsoom Sahra, die an der feierlichen Gedenkzeremonie teilnahm, sagte: „Diese Momente erinnern daran, was für einen großartigen Schatz wir verloren haben.“

Die Zerstörung der jahrhundertealten Buddha-Statuen von Bamiyan durch die Taliban hatte im März 2001 internationales Entsetzen ausgelöst. Die Sprengung der Skulpturen war Teil der Kampagne der radikalislamischen Miliz gegen das vorislamische Kulturerbe Afghanistans während ihrer kurzen Herrschaft in dem Land.

Überschattet wurde die Gedenkfeier für die zerstörten Statuen am Dienstag von der Angst vor einer Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan. „Wir wollen auch unsere Besorgnis über die Zukunft zum Ausdruck bringen, und darüber, was in der Zukunft mit unserem historischen Erbe geschehen wird, ob sich die Geschichte wiederholt und die verbliebenen Artefakte erneut der Gnade extremistischer Gruppen ausgeliefert werden“, sagte Hussaini.

Vor gut einem Jahr hatten die Taliban in der katarischen Hauptstadt Doha ein Friedensabkommen mit den USA abgeschlossen, das den Abzug aller internationalen Truppen aus Afghanistan bis Ende April vorsieht. Kritiker des geplanten Abzugs befürchten, dass sich die afghanische Regierung und ihre Sicherheitskräfte ohne US-Unterstützung nicht langfristig gegen die Taliban zur Wehr setzen könnten. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!