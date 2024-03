Was bedeutet die Anwesenheit der US Green Berets auf Taiwans Außeninseln?

Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministers Chiu Kuo-cheng sind Mitglieder des Spezialkräfte-Kommandos der US-Armee auf zwei taiwanischen Inseln stationiert, die an der Frontlinie mit China liegen.

Er bestätigte am 14. März, dass die Green Berets dauerhaft in den amphibischen Kommandozentralen der taiwanischen Armee auf den Inseln Kinmen und Penghu postiert sind, wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete.

Experten bezeichneten die Anwesenheit der Spezialeinheiten als eine Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen den traditionellen Verbündeten – den Vereinigten Staaten und Taiwan. Die Entwicklung zeige, dass die US-Streitkräfte mehr oder weniger ständig an Taiwans Frontlinie präsent seien, wobei die USA endlich das tun, was nötig sei, um den Inselstaat aus der strategischen Isolation zu befreien.

„Die Medien berichteten, dass die [Spezialkräfte der] US-Armee auf den vorgelagerten Inseln aufgetaucht ist, was darauf hindeutet, dass sich der Umfang der militärischen Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten allmählich von der Kooperation auf See und in der Luft auf Bodenoperationen auf den vorgelagerten Inseln ausgeweitet hat“, erklärte Ming-Shih Shen, Direktor der Abteilung für nationale Sicherheitsforschung am Institute for National Defense and Security Research in Taiwans Hauptstadt Taipeh, in einer E-Mail an die Epoch Times.

Kinmen befindet sich an der schmalsten Stelle der Meerenge von Taiwan etwas mehr als eine Meile von China entfernt, während die Inselgruppe Penghu fast 50 Kilometer westlich von Taiwan liegt. Diese beiden vorgelagerten Inseln sind ein wichtiger Bereich in Taiwans Grenzgebiet mit China.

Chinas Invasion erschweren

Satoru Nagao, ein in Japan ansässiger Mitarbeiter der Denkfabrik Hudson Institute in Washington, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass die ständige Präsenz von US-Streitkräften auf Taiwans Grenzinseln es für China schwieriger machen werde, diese anzugreifen.

„Die aktuelle Situation deutet darauf hin, dass China versucht, die Insel Kinmen anzugreifen. In den vergangenen Jahren hat China auch seine Streitkräfte in rasantem Tempo modernisiert, und das militärische Gleichgewicht hat sich verändert. Daher besteht die reale Möglichkeit, dass China Taiwan mit militärischen Mitteln angreift, wenn es siegreich sein kann“, sagte Nagao.

China-Beobachter haben festgestellt, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping einen Erfolg benötige, um seine nächste Amtszeit zu legitimieren. Deswegen haben viele Experten vor einer bevorstehenden Invasion Taiwans gewarnt. Zu ihnen gehören der kürzlich bestätigte Leiter des US-Kommandos für den Indopazifik, Admiral Samuel Paparo, und der CIA-Direktor William Burns.

Der Admiral erwähnte auf einem Gipfeltreffen des US-Verteidigungsministeriums im Februar, dass China bald eine Überraschungsoffensive bei Militärübungen starten könnte.

CIA-Direktor Burns sagte letzten Monat gegenüber dem US-Sender CBS, dass Xi nach Angaben des US-Geheimdienstes das chinesische Militär angewiesen habe, bis 2027 auf eine Invasion Taiwans vorbereitet zu sein.

Die Präsenz von US-Streitkräften auf Kinmen und Penghu verändere jedoch die Gleichung, so Nagao. In diesem geopolitischen Kontext sei die Bestätigung des taiwanischen Verteidigungsministers Chiu gegenüber den Medien, dass sich US-Militärs in der Nähe der chinesischen Küste befinden, auch taktisch motiviert, sagte der Hudson-Institute-Mitarbeiter.

„Es besteht die Möglichkeit, dass die taiwanische Seite China durch die Veröffentlichung dieser Nachricht abschrecken will“, so Nagao.

Aufbau von Militärkapazitäten

Chiu sagte, dass die US-Streitkräfte auf den Inseln an der Ausbildung und der Durchführung regelmäßiger Übungen mit taiwanischen Spezialkräften beteiligt sind.

Taiwans Militär „mag einige blinde Flecken und Unzulänglichkeiten haben, und deshalb ist es wichtig, mit anderen zu kommunizieren, die uns freundlich gesinnt sind, egal ob es sich um Teams, Gruppen oder Länder handelt“, sagte er laut taiwanischen Medien.

Grant Newsham, Oberst der US-Marine im Ruhestand und leitender Mitarbeiter am Japan Forum for Strategic Studies, erklärte in einer E-Mail an die Epoch Times, dass sich der tägliche Kontakt mit den US-Spezialkräften positiv auf die militärischen Fähigkeiten Taiwans auswirken werde.

„Und nicht zu vergessen ist der psychologische Effekt, dass Taiwan [sowohl das Militär als auch die Zivilbevölkerung] von den US-Streitkräften endlich wie ein Freund behandelt wird. Das stärkt die Moral und gibt den amerikanischen Unterstützungsversprechen, die lange Zeit hohl klangen, etwas Substanz“, so Newsham, Autor des gerade erschienenen Buches „When China Attacks: A Warning to America“ (etwa: Wenn China angreift: Eine Warnung an Amerika).

„Sind die Spezialeinheiten eine Art ‚Stolperdraht‘? Vielleicht ja“, schrieb er.

Das Spezialkräfte-Kommando der US-Armee, auch bekannt als Green Berets, ist Amerikas führende Spezialeinheit – sie gelten als Experten für unkonventionelle Kriegsführung, Terrorismusbekämpfung, Auslandsverteidigung, Aufklärung, direkte Aktionen, Geiselbefreiung und andere strategische Missionen.

Sie seien jedoch nicht für eine militärische Offensive gegen China gedacht, so Nagao.

Ausbildung der lokalen Streitkräfte

Die Rolle der Green Berets in Taiwan bestehe nicht im Kampf. „Ihre Hauptaufgabe liegt darin, die lokalen Streitkräfte zu unterstützen, damit sie gut ausgebildet und organisiert sind. In diesem Fall bilden sie Taiwans Verteidigungskräfte aus“, sagte Nagao und fügte hinzu, dass die Präsenz der Green Berets keine direkte militärische Intervention der USA darstelle.

Die Anwesenheit der Spezialkräfte zeige auch, dass Taiwan die Bedeutung von Spezialoperationen bei Bodeneinsätzen schätze; eine Bedeutung, die täglich zunehme, so Shen.

Im Rahmen des US-Konzepts der mehrdimensionalen Operationen sei es notwendig, Guerillakämpfer oder Spezialeinheiten hinter den feindlichen Linien zu haben, so Shen. „Zusätzlich zu den Offshore-Insel-Operationen, ob es sich nun um maritime Guerilla-Kriegsführung, städtische Guerilla-Kriegsführung, Gebirgsguerilla-Kriegsführung und so weiter handelt, [sie] erfordern alle die Unterstützung und Ausbildung von Spezialeinsatzkräften.“

Taiwans Isolation durchbrechen

Newsham sagte, dass kleine Spezialeinheiten schon seit mehreren Jahren mit taiwanischen Streitkräften trainieren, aber nicht in diesem Umfang und mit dieser Regelmäßigkeit – und nicht auf Kinmen und anderen vorgelagerten Inseln.

„Einheiten der taiwanischen Armee trainieren in Michigan mit Einheiten der Nationalgarde der US-Armee. Und das ist wahrscheinlich eine größere Sache als die Spezialeinheiten auf Kinmen“, sagte er.

Die USA respektieren die „Ein-China-Politik“, die besagt, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, so Nagao, obwohl dies Chinas Position, nicht die Position der USA sei. Daher wolle die US-Regierung die Präsenz der US-Streitkräfte in Taiwan nicht als formelle Intervention in den chinesisch-taiwanischen Konflikt darstellen.

Gleichzeitig bräuchten die Vereinigten Staaten neben ihrem Ziel, Taiwan zu verteidigen, den Inselstaat als Teil ihrer Strategie gegen China, sagte Nagao. Taiwan befinde sich in strategischer Nähe zu chinesischen Küstenstädten, die auch für China von zentralem wirtschaftlichem Interesse seien.

„Die USA müssen Chinas Meinung respektieren, um eine Eskalation zu vermeiden, aber die USA müssen Taiwan verteidigen“, sagte er. Die Bekanntgabe der US-Präsenz in Taiwan über die Medien statt über eine Regierungserklärung sende eine „ausgewogene Botschaft“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel “US Green Beret Presence on Taiwan’s Outer Islands Signals Expanded Military Cooperation: Experts“. (deutsche Bearbeitung nh)