Aus Zusammenhang gerissen: Was meinte Trump mit seiner „Blutbad“-Warnung?

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump warnte während einer Rede in Ohio vor einem wirtschaftlichen „Blutbad“, sollte er nicht wiedergewählt werden. Der Begriff „Blutbad“ wurde anschließend von einer Reihe von Nachrichtenagenturen aufgegriffen. Die Trump-Kampagne wies darauf hin, dass er bewusst aus dem Zusammenhang gerissen wurde, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.

In der Rede sagte Trump, dass das chinesische kommunistische Regime „ein paar riesige Fabriken baut, in denen sie Autos in Mexiko herstellen werden. Sie denken, dass sie diese Autos in die Vereinigten Staaten verkaufen werden, ohne Steuern an der Grenze zu zahlen“.

„Wenn Sie zuhören, Präsident Xi“, sagte er der Menge, „… diese großen Monster-Autofabriken, die Sie gerade in Mexiko bauen, und Sie denken, Sie werden das bekommen, Sie werden keine Amerikaner einstellen, und Sie werden die Autos an uns verkaufen. Nein, wir werden einen 100-prozentigen Zoll auf jedes einzelne Auto erheben, das über die Grenze kommt, und Sie werden nicht in der Lage sein, diese Sachen zu verkaufen, wenn ich gewählt werde.“

Der ehemalige Präsident warnte dann vor den möglichen wirtschaftlichen Folgen, wenn er 2024 nicht gewinnt. „Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad im ganzen …. – das ist noch das geringste Problem. Es wird ein Blutbad für das Land sein“, sagte er.

Dann wiederholte er, dass China im Falle seiner Wiederwahl keine Autos mehr in den Vereinigten Staaten verkaufen würde.

„Blutbad“ in den Medien

Nach seiner Bemerkung „Blutbad“ versäumten es die Medien in den USA zu erwähnen, dass er den Begriff im Zusammenhang mit der Autoindustrie in den Vereinigten Staaten nannte. Einige Medien, wie „Politico“, schrieben, es sei „unklar, was der ehemalige Präsident meinte“.

Einige demokratische Politiker, darunter die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi behaupteten, dass seine Äußerungen einen weiteren Sturm auf das US-Kapitol auslösen könnte.

Die Biden-Kampagne griff seine Äußerungen in Ohio am Samstag auf. „Das ist es, was Donald Trump ausmacht: ein Verlierer, der um mehr als 7 Millionen Stimmen geschlagen wird und dann, anstatt ein breiteres Mainstream-Publikum anzusprechen, seine Drohungen mit politischer Gewalt verdoppelt“, sagte der Sprecher der Biden-Kampagne, James Singer, in einer Erklärung gegenüber Nachrichtenagenturen.

Die Republikaner wiesen jedoch darauf hin, dass das Wort aus dem Zusammenhang gerissen wurde und damit die Öffentlichkeit von den Medien in die Irre geführt würde.

„Hier haben wir es wieder, Leute. Die Propagandakampagne gegen Trump ist in vollem Gange und reißt die Blutbad-Aussage aus dem Kontext“, schrieb die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna am Sonntag auf X.

Ein Republikaner, der dem ehemaligen Präsidenten eher kritisch gegenübersteht, nahm ihn am Sonntagmorgen in Schutz.

„Man könnte die Definition von Blutbad auch auf eine wirtschaftliche Katastrophe beziehen. Und wenn er über die Autoindustrie spricht, insbesondere in Ohio, dann kann man das in einem etwas größeren Zusammenhang sehen“, sagte Senator Bill Cassidy in der NBC-Nachrichtensendung „Meet the Press“.

Pence stellt sich auf Trumps Seite

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence stellte am Sonntag gegenüber „CBS News“ klar, dass Trump „eindeutig über die Auswirkungen von Importen sprach, die die amerikanische Automobilindustrie zerstören“.

Elon Musk, der Eigentümer von X, stellte das gesamte Video von Trumps Äußerungen über die Probleme der Autoindustrie auf seine Plattform und kommentierte:

„Es ist leicht zu erkennen, wer heute ein NPC ist“. Damit meinte er Menschen, die das von diesen Medien verbreitete „Blutbad“-Narrativ nicht infrage stellen. Der Begriff NPC stammt ursprünglich aus Videospielen und bedeutet „Nicht-Spieler-Charakter“ und bezieht sich auf Menschen, die nicht selbstständig denken und keine eigenen Entscheidungen treffen können.

Steven Cheung, Sprecher der Trump-Kampagne, erklärte am Sonntag, der ehemalige Präsident habe über die Automobilindustrie und die Wirtschaft im Allgemeinen gesprochen. Der „korrupte Joe Biden und seine Kampagne“ würden die Worte bewusst aus dem Zusammenhang reißen.

Trump behauptete am Samstag zudem, dass Biden eine Bedrohung für die Sozialversicherung darstelle, nachdem dieser Anfang dieser Woche angedeutet hatte, dass er eine Reform des Programms in Betracht ziehen würde.

„Mit diesem Mann im Amt wird es keine soziale Sicherheit geben, weil er die Wirtschaft unseres Landes zerstört. Und das schließt übrigens auch Medicare ein. Die amerikanischen Senioren werden große Schwierigkeiten bekommen“, warnte er und fügte hinzu: „Ich habe versprochen, dass ich die Sozialversicherung und Medicare aufrechterhalten werde. Wir werden sie immer beibehalten. Wir werden sie niemals kürzen.“

Trump war in Ohio, um für den Senatskandidaten Bernie Moreno zu werben, der für den Sitz kandidiert, der derzeit von dem demokratischen Senator Sherrod Brown besetzt ist.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Warns US Will See Economic ‘Bloodbath’ If He’s Not Elected“ (deutsche Bearbeitung nh)