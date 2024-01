26-jähriger Guineer stirbt nach Polizeieinsatz in Mülheim

Gestern Abend (6. Januar) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung an der Mintarder Straße in Mülheim-Saarn, bei dem ein 26-jähriger Mann massiv Widerstand leistete und im weiteren Verlauf verstarb.

Gegen 20:30 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei, weil ein Bewohner randalierte und Mitarbeiter angriff. Einsatzkräfte trafen den 26-jährigen Mann (guineisch) in seinem Zimmer an, wo er die Beamten angriff. Das dynamische Geschehen verlagerte sich zunächst in einen Flur und später in einen Innenhof.

Die Polizisten hätten im Laufe des Einsatzes zweimal einen Taser verwendet, danach sei jedoch „keine Wirkung zu erkennen“ gewesen. Die Polizisten hätten den Mann schließlich trotz dessen anhaltenden Widerstands überwältigt und vorläufig festgenommen. Dabei habe der 26-Jährige zwei Beamte durch Bisse und eine Beamtin durch einen Tritt gegen den Kopf verletzt.

Es wurden mehrere Rettungswagen für den Beschuldigten und auch für verletzte Einsatzkräfte angefordert. Der Mann habe während seiner Behandlung im Rettungswagen das Bewusstsein verloren. Er sei reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er daraufhin verstorben.

Die Polizei Bochum habe die Ermittlungen zu dem Einsatz und insbesondere zur Todesursache des Mannes übernommen, erklärte die Essener Polizei weiter. Die an dem Einsatz beteiligten Polizisten würden psychologisch betreut. (afp)