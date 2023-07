28-Jähriger greift in Nürnberg Polizisten mit abgebrochener Glasflasche an

Zahlreiche Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei stehen auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof in Nürnberg. Foto: Michael Schmelzer/vifogra/dpa/dpa

Ein syrischer Staatsbürger hat unter „Allahu akbar“-Rufen am Dienstagabend mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrere Polizisten attackiert.

Am Nürnberger Hauptbahnhof hat ein syrischer Staatsbürger unter „Allahu akbar“-Rufen (Allah ist groß) am Dienstagabend mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrere Polizisten attackiert. Drei Beamte erlitten durch die Attacke und bei der Überwältigung des 28-Jährigen Schnittverletzungen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte. Die Polizei prüfe einen möglichen islamistischen Hintergrund, erste Ermittlungen hätten darauf aber keine Hinweise ergeben.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil der 28-Jährige auf der Straßenbahninsel vor dem Nürnberger Hauptbahnhof Passanten angepöbelt und mit einer zerbrochenen Glasflasche hantiert hatte. Als die alarmierten Streifenpolizisten auf den Mann zugingen, sei dieser weitergelaufen und habe mehrfach mit der Flasche in ihre Richtung gestochen. Erst nachdem weitere Streifenbesatzungen eingetroffen seien, sei der Mann überwältigt und gefesselt worden.

Drei Polizisten erlitten den Angaben zufolge bei der Attacke oder der Überwältigung des Tatverdächtigen Schnittverletzungen. Ein 23 Jahre alter Polizist sei aufgrund seiner Verletzungen bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth leitete gegen den Verdächtigen ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. (afp)