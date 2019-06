„Schwebezustand schadet Rechtspolitik“: Anwaltverein wirft SPD Beschädigung des Justizministeriums vor

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) sieht das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz durch die weiter ungeklärte Nachfolge der scheidenden Ministerin Katarina Barley (SPD) beschädigt und dringt auf eine rasche Entscheidung. „Der jetzige Schwebezustand schadet der Rechtspolitik und dem Amt“, zitiert die „Welt am Sonntag“ den DAV.

Das Justizministerium stehe „vor großen Herausforderungen, die im Moment nicht weiterkommen“, begründete die Interessenvertretung von rund 63.000 Rechtsanwälten die Kritik.

Von Barley auf den Weg gebrachte Projekte müssten überarbeitet werden, so die Eckpunkte für eine Reform der Strafprozessordnung oder das Abmahngesetz. Anpassungen seien auch beim Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und dem Berufsrecht für die Anwaltschaft nötig.

Für all das muss das Ministerium am Kabinettstisch mit einem starken Kopf vertreten sein“, so der DAV.