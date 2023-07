Baerbock wünscht sich noch stärkere militärische Unterstützung für die Ukraine

Außenministerin Annalena Baerbock findet, dass Deutschland die Ukraine noch stärker unterstützen sollte. Gleichzeitig betont sie aber, dass man dringend benötigte Luftabwehr „nicht einfach herbeizaubern“ könne.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) würde sich eine noch stärkere militärische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee wünschen. „Mit jedem Tag des Kriegs versuchen wir alles, was uns zur Verfügung steht, zu leisten, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann“, sagte Baerbock der „Bild“, „Welt“ und „Politico“.

Die Interviews fanden im Anschluss eines Bürgerforums am 14. Juli in Chemnitz statt, bei dem sich die Außenministerin mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko den Fragen der Öffentlichkeit gestellt hatte.“ Das von der Bundesregierung neu in Aussicht gestellte Militärhilfe-Paket im Umfang von 700 Millionen Euro für Kiew betrachtet sie als wichtigen Beitrag.

„Wir können nur leider nicht zaubern, ansonsten wäre dieser Krieg zu Ende“, so Baerbock gegenüber der „Welt“. Deutschland könne beispielsweise weiteres Material wie zum Beispiel dringend benötigte Luftabwehr „nicht einfach herbeizaubern“. Obwohl wichtige Produktionsstätten wieder erschlossen wurden, müsse nun geprüft werden, wo die Unterstützung besser werden könnte. Konkret nannte Baerbock mögliches Gerät für die Räumung und Überwindung von durch die russischen Truppen verminten Gebieten.

Baerbock verweist auf Versuche von Verhandlungen

Die Ministerin wies zudem darauf hin, dass parallel zu den Waffenlieferungen das Auswärtige Amt auf diplomatischem Weg alles versuche, „dass diese brutalen Angriffe Russlands aufhören“. Laut Baerbock sei auch in der Zeit vor dem Angriffskrieg versucht worden, am Verhandlungstisch eine weitere Eskalation zu verhindern. „Die Antwort darauf war, dass 100.000 Soldaten einmarschiert sind.“

Die Ukraine müsse den Frieden zurückgewinnen können, sagte Baerbock. „Das funktioniert nur, wenn dieser brutale russische Angriffskrieg beendet wird, wenn die russischen Soldaten die Ukraine verlassen und diese tagtäglichen nächtlichen Angriffe per Drohnen, per Raketen, per Bomben auf die Ukraine aufhören.“

Unterstützung für die Ukraine „ist nie genug!“

Klitschko brachte gegenüber den Medien zum Ausdruck, dass er nicht glaube, dass Russland so stark sei, wie viele denken. Obwohl nicht klar sei, wie lange der Krieg noch andauere, rief er zu weiterer Unterstützung der Ukraine auf. Auf die Frage, wie viel Hilfe die Ukraine noch benötige, antwortete er: „Es ist nie genug!“ In seinen Augen spiele die „Ausdauer die entscheidende Rolle“.

Laut Außenministerin Baerbock habe sich der russische Präsident ihrer Meinung nach „total verschätzt“, was die Stärke seines Angriffs betreffe. Demnach sei der russische Präsident offensichtlich davon ausgegangen ist, dass er in ein paar Wochen die Ukraine vernichten könne.

„Sonst würde dieser Krieg nicht 500 Tage dauern“, argumentiert Baerbock. Es zeige aber auch, dass Putin mit Fortschreiten des Krieges „immer weitere Mittel eingesetzt hat, die mit jedem Tag mehr ein Bruch nicht nur des Völkerrechts sind, sondern jegliche Regeln von Zivilisation und Humanität angegriffen wurden“. (afp/il)