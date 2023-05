Berliner Bildungssenatorin zu neuer Kultusministerkonferenz-Präsidentin gewählt

Wegen des Regierungswechsels in Berlin war eine Umbesetzung der KMK-Spitze nötig geworden.

Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist zur neuen Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) gewählt worden. Wie das Gremium am Freitag in Berlin mitteilte, fand die Wahl in einer außerordentlichen Sitzung im Videoformat statt. Zudem wurde die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in das Präsidium gewählt. Der Wechsel an der KMK-Spitze war wegen des Regierungswechsels in Berlin nötig geworden. Berlin stellt in diesem Jahr den KMK-Vorsitz.

Günther-Wünsch folgte auf ihre Amtsvorgängerin und bisherige Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Als Schwerpunkt ihrer KMK-Präsidentschaft nannte Günther-Wünsch die Bekämpfung des Lehrkräftemangels. „Hier müssen wir gute und praktikable Lösungen entwickeln“, erklärte die neue KMK-Präsidentin. Sie wolle zudem das Schwerpunktthema ihrer Amtsvorgängerin – die Verbesserung der Qualität von Ganztagsschulen – fortführen. „Ein gutes Ganztagsangebot ist wichtig“, betonte Günther-Wünsch. (afp)