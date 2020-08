Berlins Verkehrssenatorin erwartet mehr autofreie Straßen

Ein Teil der Friedrichstraße wird offiziell Flaniermeile und autofrei. Berlins Verkehrssenatorin kann sich das für noch viel mehr Straßen in Berlin vorstellen.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) kann sich weitere autofreie Straßen in der Hauptstadt vorstellen. Die Diskussion laufe bereits, sagte die Grünen-Politikerin im RBB-Inforadio zum offiziellen Start der Flaniermeile auf einem Teil der Friedrichstraße.

„In der City West vom Adenauerplatz bis zum Wittenbergplatz wollen ja die Händler die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm vollkommen umgestalten. Das ist in Arbeit.“

Sie sei überzeugt, dass so etwas in den nächsten Jahren noch viel häufiger zu sehen sein werde, „weil einfach dieses Konzept, dass nur Autos durchgeführt werden, an seine Grenzen kommt“.

Die Händler machten damit nicht mehr genug Geschäft – insofern sei es angezeigt gewesen, etwas Neues zu starten. Die Verkehrssenatorin verwies auch auf Erfahrungen in anderen Städten: Wenn Leute an Straßen verweilen und nicht nur durchhasten, werde auch mehr eingekauft. (dts)

