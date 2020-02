Am 15. März werden im Bayern die Kommunalparlamente sowie zahlreiche Bürgermeister und Landräte neu gewählt. In der Christlich-Sozialen Union (CSU) haben zwei Mitglieder mit türkischem Migrationshintergrund, die ihre Bereitschaft zur Kandidatur als Bürgermeister ihrer Heimatgemeinden zum Ausdruck gebracht hatten, für heftige Diskussionen gesorgt. Während in Wallerstein (Kreis Donau-Ries) der ortsansässige Unternehmer Sener Sahin nach Anfeindungen aus den eigenen Reihen sein…