Bundestag beschließt Überführung der Stasi-Akten ins Koblenzer Bundesarchiv

Die Unterlagen der früheren DDR-Staatssicherheit sollen in zwei Jahren von der derzeitigen Stasi-Akten-Behörde ins Bundesarchiv nach Koblenz überführt werden. Dies sieht eine Entschließung vor, die der Bundestag am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen hat. Gegen das Konzept zur Akten-Überführung wandte sich nur die AfD. Der Bundestag billigte zudem die Verlängerung der Überprüfung von Politikern und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes auf eine frühere Stasi-Tätigkeit bis 2030.

Die Akten-Überführung soll zum Ende der Amtszeit des derzeitigen Bundesbeauftragten Roland Jahn im Jahr 2021 erfolgen. Geplant ist, auf dem Gelände des früheren DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, auf dem derzeit auch die jetzige Akten-Behörde untergebracht ist, ein Archivzentrum zu errichten. Neben den Stasi-Akten sollen dort auch die Bestände der zentralen DDR-Behörden, das Archiv der SED sowie der Massenorganisationen gelagert werden.

Der Antrag der Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD die Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) in das Staatsarchiv der Bundesrepublik zu überführen stieß bei der AfD auf Widerstand. 30 Jahre nach dem Mauerfall planen die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD die Überführung der Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) in das Staatsarchiv der Bundesrepublik nach Koblenz zu verlegen.

So erhob zu Beginn der Aktuellen Stunde der AfD-Abgeordnete Marc Jongen den Vorwurf, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall die Stasi-Aktenbehörde „still und heimlich“ abgewickelt werden soll. Die AfD will, dass sie die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in der Stasi-Unterlagen-Behörde der ehemaligen DDR erhalten und gesichert werden. Mit ihrer Kritik ist die AfD nicht allein.

Kritik an der Akten-Überführung gibt es aber auch unter DDR-Dissidenten. Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk sagte dem „Spiegel“, die Akten-Behörde stehe „wie keine andere Institution für die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur“. Ihre Überführung ins Bundesarchiv „wirkt nun wie ein Schlussstrich unter diese Aufarbeitung“.

Denn bei der Verlegung des Archives allein soll es nicht bleiben. So soll auch der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit der DDR durch einen weisungsgebundenen Beamten ersetzt werden und ein Teil der 12 Außenstellen der BStU geschlossen werden.

Von der bis 2030 verlängerten Überprüfung sind neben Mitgliedern von Regierungen auf Bundes- und Landesebene auch Richter und bestimmte Beamte betroffen. Diese Verlängerung wurde von der Linksfraktion abgelehnt, die übrigen Fraktionen stimmten dafür.

Die Unterlagen würden nach ihrer Überführung aus der bisherigen Akten-Behörde wie bisher zugänglich bleiben, sagte die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Elisabeth Motschmann (CDU), am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Bundestages. (afp)