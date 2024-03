Bundeswehr entschärft Meldepflicht für AfD-Soldaten

Die Bundeswehr hat eine Anweisung entschärft, wonach Soldaten „unverzüglich“ melden müssen, wenn sie Mitglied eines als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuften Landesverbands der AfD oder der Jungen Alternative (JA) sind. Sollte die JA verboten werden, müssten deren Mitglieder unverzüglich entlassen werden.

Eine solche Meldepflicht hatte der Militärische Abschirmdienst im Februar im Intranet der Truppe angekündigt. Nach Bekanntwerden des Plans wurde der Beitrag abgeschwächt: Jetzt muss eine Mitgliedschaft erst im Zuge einer „kommenden Sicherheitsüberprüfung“ offengelegt werden, wie der „Spiegel“ schreibt.

In der Regel werden solche Checks alle drei Jahre erneuert. In einer Antwort an die Linkenabgeordnete Martina Renner bestätigte das Verteidigungsministerium, man habe eine „inhaltliche Korrektur“ vornehmen müssen. Aus dem Ministerium hieß es, die Gesetzeslage reiche für eine unverzügliche Meldepflicht derzeit nicht aus, man arbeite an einer Änderung. (dts)