CSU für militärische Unterstützung Israels durch Bundeswehr – Aufruf zu Kundgebung in Berlin

Pro-palästinensische Demonstranten am 13. April 2024 in Berlin, Deutschland, nachdem die Polizei am Vortag eine Veranstaltung der Solidarität mit Palästina geschlossen und Dutzende Teilnehmer festgenommen hatten. Der britisch-palästinensische Chirurg Ghassan Abu Sitta sollte zu Beginn der früheren Veranstaltung sprechen, er sagte jedoch, er sei von den deutschen Behörden gewaltsam an der Einreise gehindert worden. Foto: Adam Berry/Getty Images