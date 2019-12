Deutschland Das wird teuer: 100 Euro für eine weggeschnippte Kippe

In einigen Städten in NRW wird es teuer, eine Zigarettenkippe einfach so wegzuschnippen. In Mönchengladbach mussten seit dem 25. Oktober schon 45 Kippen-Sünder 100 Euro Strafe zahlen, in Lüdenscheid waren es zwölf, in Köln neun.