JETZT LIVE: Deutschland ehrt Wolfgang Schäuble: Trauerstaatsakt im Bundestag

Zum Gedenken an den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble findet heute ein Trauerstaatsakt im Bundestag statt. Erwartet werden rund 1.500 Gäste aus dem In- und Ausland. Geplant sind Reden von Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD), CDU-Chef Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Im Anschluss lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Trauerempfang ebenfalls im Reichstagsgebäude ein.

Livestream ab 15 Uhr:

Deutsche und französische Politiker haben Schäuble zuvor mit einem Nachruf geehrt. „In großer Dankbarkeit für sein Lebenswerk werden wir Wolfgang Schäuble ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in dem Nachruf auf „ntv.de“. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sowie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.

Der heutige Trauerstaatsakt im Bundestag mit dem französischen Präsidenten Macron sei „mehr als die Würdigung großer Verdienste“, er sei Auftrag und Appell: „Auftrag an uns als politisch und gesellschaftlich Verantwortliche, in enger Partnerschaft die europäischen Visionen mit Leben zu füllen. Und Appell an alle jungen Menschen, diese europäische Idee mit Begeisterung weiterzutragen.“ Der Nachruf schließt auf Französisch mit einem Dank aus tiefstem Herzen: „Merci du fond du cœur, Wolfgang Schäuble!“

Gedenkgottesdienst im Berliner Dom

Vor dem Staatsakt fand bereits ein öffentlicher Gedenkgottesdienst im Berliner Dom statt. Daran nahmen neben der Familie Schäubles die Spitzen der fünf Verfassungsorgane teil, voran Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem waren zahlreiche politische Weggefährten gekommen – unter ihnen die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Christian Wulff, Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und die ehemaligen Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth und Norbert Lammert (beide CDU). Auf den Stufen zum Altar stand vor einem Weihnachtsbaum ein großes Schwarz-Weiß-Porträt des Gestorbenen.

Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Er wurde in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt. Schäuble war in seiner langen politischen Karriere Kanzleramtschef, Bundesinnen- und Finanzminister, CDU-Vorsitzender und Bundestagspräsident gewesen. Zuletzt war er einfacher Abgeordneter im Bundestag, dem er 51 Jahre lang angehörte – so lange wie kein anderer Abgeordneter in der deutschen Parlamentsgeschichte.

(dpa/afp/dl)