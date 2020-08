Digitale Registrierung bei Einreise geplant

Die Bundesregierung will Urlaubern aus Risikogebieten die Rückkehr nach Deutschland erleichtern und so auch ein Test-Chaos wie in Bayern verhindern. Wie das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ berichtet, sollen sich Urlauber bei ihrer Rückkehr künftig digital registrieren. Laut einer internen Mail hat das Bundesinnenministerium dazu bereits ein IT-Unternehmen beauftragt.

Bisher müssen Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten auf Formularen per Hand Angaben zur Identität, der Reiseroute, Kontaktdaten und dem eigenen Gesundheitszustand machen. Die Unterlagen sammelt die jeweilige Fluggesellschaft oder das Busunternehmen ein, leitet sie an das für die Einreise zuständige Gesundheitsamt weiter, das sie wiederum an das Gesundheitsamt am Wohnsitz des Rückkehrers verschickt.

Gerade das Ausfüllen per Hand hatte zuletzt auch in Bayern für ein Chaos gesorgt. Zwischenzeitlich waren mehr als 40.000 Rückkehrer nicht über ihr Testergebnis informiert worden. Künftig soll der ganze Prozess vollständig elektronisch erfolgen, der Urlauber registriert sich dann auf einer speziellen Internetseite.

Das Innenministerium erklärte auf Anfrage, dass eine Beauftragung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt sei. „Zur Zeit wird geprüft, ob ein Auftrag im Rahmen bestehender Rahmenverträge erfolgen kann oder ob eine sogenannte Dringlichkeitsvergabe notwendig wird“, so ein Sprecher. (dts)