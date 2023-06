Ermittler verhindern Übergabe von dutzenden Pistolen

Ermittler haben eine illegale Waffenübergabe verhindert.

Ermittler in Schleswig-Holstein haben eine illegale Waffenübergabe von rund 40 Pistolen durch einen türkischen Lastwagenfahrer an vier Beschuldigte verhindert. Wie das Landeskriminalamt in Kiel am Mittwoch mitteilte, wurden die vier Verdächtigen im Alter zwischen 38 und 51 Jahren sowie der 61-jährige Lastwagenfahrer vorläufig festgenommen. Die Waffen waren in dem Lastwagen versteckt.

Den Angaben zufolge waren dem Einsatz vom Dienstag umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Demnach sollten die Waffen in Bad Oldesloe übergeben werden. Es handelte sich nach Vermutungen der Polizei um Schreckschusswaffen, die zu erlaubnispflichtigen halbautomatischen Pistolen umgebaut wurden. Sie waren in dem verschweißten Stahlbehälter einer Wasseraufbereitungsanlage auf der Ladefläche des Lastwagens versteckt.

Gegen zwei Verdächtige wurden Haftbefehle beim Amtsgericht Lübeck beantragt. Der türkische Lastwagenfahrer und die beiden anderen Taverdächtigen kamen wieder auf freien Fuß. Der Lastwagen sollte auf weitere Waffen überprüft werden. (afp)