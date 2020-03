Erster Coronavirus-Fall bei der Berliner Polizei

Auch bei der Berliner Polizei gibt es nun einen Coronavirus-Fall. Der Polizist habe sich nicht im Dienst angesteckt und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte die Polizei der Hauptstadt am Samstag über das Internet-Netzwerk Twitter mit. Der Mann gehörte den Angaben zufolge zur 32. Einsatzhundertschaft. Diese müsse aktuell in ihrer Unterkunft bleiben. „Unser Dienstbetrieb ist nicht eingeschränkt“, betonte die Polizei.

Nach Angaben der Senatsverwaltung stieg die Zahl der Coronavirus-Fälle in Berlin am Samstag auf insgesamt 28. Nach Informationen des „Tagesspiegel“ sollte die betroffene Hundertschaft offenbar beim Bundesliga-Fußballspiel Hertha BSC gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag im Einsatz sein. Dies habe nun eine andere Hundertschaft übernommen.

Derzeit würden weitere Verdachtsfälle bei der Polizei geprüft, berichtete die Zeitung auf ihrer Internetseite. Dies betreffe nicht nur die Hundertschaft des infizierten Polizisten. (afp)