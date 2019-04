Flüchtlinge und Migranten sorgen mit Identitätsbetrug für Schaden in Millionenhöhe

Flüchtlinge und Migranten mit „Mehrfachidentitäten“ hatten in zwei Bundesländern einen Betrag in Millionenhöhe ergaunert. Das berichtet u. a. „NDR“ und „Welt“. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht ermittelt. Die Behörden gehen jedoch von mindestens 1.6 Millionen Euro aus, welche dem Steuerzahler zur Last fallen. Unzählige Verdachtsfälle, meist verursacht durch Sudanesen, waren den Behörden bekannt, man zögerte jedoch aus Angst vor Rassismusvorwürfen.

Mehr als 92.000 Euro als Schaden sollen bei der Landesaufnahmebehörde beispielsweise durch das sogenannte „Taschengeld“ entstanden sein. Die „Welt“ schreibt weiter unter Berufung auf den Polizeilichen Ermittlungsführer Haug Schalk: „Den größten Schaden hätten mit mehr als 1,5 Millionen Euro allerdings Kommunen durch ausgezahlte Sozialleistungen gehabt.“ Es gebe derzeit laut der Polizei Braunschweig 593 Beschuldigte.

Vorwurf der Diskriminierung

Obwohl es seit 2016 unzählige Verdachtsfälle laut Mitarbeitern gab, wurden diese nur zögerlich aufgearbeitet. Die „Welt“ kennt den Grund: „Weil es sich fast ausschließlich um Sudanesen handelte, hatte der Behördenchef aus Angst vor dem Vorwurf der Diskriminierung nicht gegen sie vorgehen wollen.“ Seit Juni 2016 wird eine Registrierung nur noch mit erkennungsdientlicher Behandlung vorgenommen. Fotos und Fingerabdrücke werden hierbei gemacht. (cs)