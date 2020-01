Gesichtserkennung heute im Bundestag: Polizei speichert 5,8 Millionen Fotos

Der wahre Täter ist ein "offizieller Virus", sagen Internet-User. Qin Peng, ein Wirtschaftsbeobachter in den USA, versteht nach einer Pressekonferenz in Hubei, was damit gemeint ist. Denn noch bevor Wuhan am 23. Januar abgeriegelt wurde, haben wie jedes Jahr fünf Millionen Studenten und Wanderarbeiter die Stadt verlassen. Mehr»