Göring-Eckardt zweifelt an Regierungsfähigkeit der Linken

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält eine Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl für kaum vorstellbar. Auf die Frage nach der Regierungsfähigkeit der Linken sagte sie am Montag dem Sender Phoenix: „Ich sehe das aktuell nicht.“ In der Linkspartei gebe es in dieser Frage „widerstreitende Interessen“ – „das müssen sie untereinander klären.“ Die Linke müsse sich „entscheiden, ob sie regierungsfähig sein will oder nicht“.

Wie andere Grünen-Politiker vor ihr kritisierte auch Göring Eckardt, dass die Linksfraktion im Bundestag nicht dem Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zugestimmt habe. Als es darum gegangen sei, Menschen dort zu retten, habe sich die Linke „ins Abseits gestellt“, sagte die Grünen-Politikerin. Die Grünen-Politikerin sieht für ihre Partei viele politischen Übereinstimmungen mit der SPD. Jedoch gehe es nach der Wahl auch um die Kräfteverhältnisse. „Ob man eine Klimaregierung hat oder nicht, das hängt genau an dieser Frage“, sagte Göring-Eckardt.

Die Linkspartei wirbt derzeit verstärkt für eine Dreierkoalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl. Aktuellen Umfragen zufolge könnte eine solche Regierung derzeit rechnerisch auf eine Mehrheit im Bundestag kommen. (afp/dts)

