Männer wegen Totschlags nach Partybesuch verurteilt

Ein Hammer in einem Gerichtssaal (Symbolbild). Foto: iStock

Das Landgericht im niedersächsischen Stade hat zwei Männer wegen Totschlags an einer Frau nach einer Party zu Haftstrafen verurteilt. Ein 29-Jähriger wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Das Landgericht im niedersächsischen Stade hat am Freitag zwei Männer wegen Totschlags an einer Frau nach einer Party zu Haftstrafen verurteilt. Ein 29-Jähriger wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, sein 20-jähriger Komplize zu sieben Jahren Jugendhaft, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass beide im Mai 2022 in Begleitung von zwei Frauen nachts auf dem Heimweg von einer Party mit einer anderen Gruppe in Streit geraten waren. Die Gruppe der alkoholisierten Angeklagten verfolgte die andere Gruppe mit etwas Abstand.

Bei einem neuerlichen Aufeinandertreffen stach eine Frau aus der anderen Gruppe dem 29-Jährigen ins Bein. Daraufhin schlug der 20-Jährige ihr eine Flasche auf den Kopf. Beide Angeklagten traten und schlugen auf die am Boden liegende Frau ein. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie starb. (afp)