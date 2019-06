Politik » Deutschland Hamburg: Grünen-Bezirksfraktion erwägt Parteiordnungsverfahren gegen zwei ihrer Abgeordneten

Nach dem großen Wahlerfolg bei den Grünen zur Bezirkswahl in Hamburg stand nun die Fraktionsbildung und Besetzung der neuen Posten an. Doch auf der konstituierenden Sitzung der Fraktion am vergangenen Freitag kam es zum Eklat: Vier Grünen-Abgeordnete verweigerten den Eintritt in die Fraktion.