In immer mehr Familien mit kleinem Kind arbeiten beide Elternteile. Im Jahr 2018 waren in 35 Prozent der Paarfamilien mit einem Kind unter drei Jahren beide Eltern erwerbstätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. 2008 waren es noch 29 Prozent gewesen.

Die Erwerbsbeteiligung der Eltern hängt stark vom Alter des jüngsten Kindes ab: Mit einem Kind unter einem Jahr arbeiteten 2018 in gut 7 Prozent der Fälle Vater und Mutter. War das Kind zwei Jahre alt, gingen bereits in 60 Prozent der Familien beide Elternteile einer Arbeit nach, so das Statistikamt weiter.

Mit einem jüngsten Kind dieses Alters ergeben sich im Zeitvergleich auch die stärksten Zuwachsraten: 2008 waren nur in gut 44 Prozent der Paarfamilien mit zweijährigem Kind beide Eltern erwerbstätig. Paarfamilien mit zwei erwerbstätigen Elternteilen wählten am häufigsten ein Modell, bei dem der Vater in Vollzeit und die Mutter in Teilzeit arbeiten.

24 Prozent der Paare mit einem Kind unter drei Jahren entschieden sich 2018 dafür, so das Bundesamt. Mit zunehmenden Alter des jüngsten Kindes gewinnt diese Erwerbsaufteilung an Bedeutung: Mit einem Kind unter einem Jahr arbeiteten nur 4 Prozent der Paare nach der Aufteilung „Vater in Vollzeit, Mutter in Teilzeit“.

Mit einem zwei Jahre alten Kind waren es bereits 42 Prozent. Dagegen waren in nur 9 Prozent der Paarfamilien mit einem Kind unter drei Jahren beide Eltern vollzeiterwerbstätig (mit jüngstem Kind unter einem Jahr: 3 Prozent; mit jüngstem Kind unter zwei Jahren: 6 Prozent).

Unterschiede zwischen Ost und West

Bei der Erwerbsbeteiligung der Elternteile gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen West und Ost. In den westdeutschen Bundesländern teilte sich 2018 jedes vierte Elternpaar (25 Prozent) mit einem Kind unter drei Jahren die Erwerbsarbeit so auf, dass der Vater vollzeit-, die Mutter teilzeitbeschäftigt war, so die Statistiker weiter.

In Ostdeutschland wählte nur jedes fünfte Paar (20 Prozent) dieses Modell. Im Osten ist dagegen die Vollzeitbeschäftigung beider Eltern mit 19 Prozent erheblich verbreiteter als im Westen mit nur 7 Prozent.

Auch wenn es in den vergangenen zehn Jahren Zuwächse hinsichtlich der Erwerbstätigkeit beider Eltern mit einem Kind unter drei Jahren gegeben hat, gab es in mehr als der Hälfte der Elternpaare einen männlichen Alleinverdiener (54 Prozent).

Am häufigsten waren Väter in der Alleinverdiener-Rolle, wenn Kinder unter einem Jahr in der Familie lebten (78 Prozent), so das Statistikamt.

Mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes nimmt auch die Erwerbstätigkeit beider Elternteile zu: Wenn das jüngste Kind ein Alter von zwei Jahren erreicht hat, war der Vater nur noch in 31 Prozent der Fälle der alleinige Erwerbstätige. In Westdeutschland war das Alleinverdiener-Modell in dieser Altersgruppe der Kinder allerdings wesentlich stärker verbreitet.

Der Anteil in den Familien mit einem jüngsten Kind im Alter von zwei Jahren lag 2018 in Westdeutschland bei 34 Prozent, in Ostdeutschland bei 18 Prozent, so das Bundesamt. (dts)

