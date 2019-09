Politik » Deutschland Königinnen von Dänemark und Schweden zu Deutschlandbesuchen eingetroffen

Die Königinnen von Dänemark und Schweden haben mehrtägige Besuche in Deutschland begonnen. In Flensburg reiste Königin Margrethe II. mit der königlichen Jacht Dannebrog per Schiff an, Silvia war in Baden-Württemberg unterwegs.