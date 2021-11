Konfuzius-Institute: AfD-Politiker kritisiert „Blockadehaltung“ der Altparteien

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußerte kürzlich ihre Sorge über die Zusammenarbeit der chinesischen Konfuzius-Institute mit deutschen Universitäten. In einem Brief an die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz forderte sie die Neubewertung der Kooperation.

Der Einfluss der Konfuzius-Institute auf die Arbeit der Universitäten sei „inakzeptabel“. Sie empfehle den betroffenen Hochschulen, „ihre Zusammenarbeit mit den Instituten prüfend zu hinterfragen“ und sich mit der Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas auf deutsche Universitäten „dezidiert auseinanderzusetzen.“