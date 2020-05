Kubicki: Merkel und Spahn haben sich verrechnet

Wenn Entscheidungsträger sich in der Corona-Krise verrechnen, dann ist das keine Kleinigkeit. Nach Aussagen des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki kann dies zu Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen führen. Gut, wenn man sich selbst ein Bild mache.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat die Bundesregierung in der Coronakrise kritisiert. „Es ist ja nicht nur peinlich, dass der Bundesgesundheitsminister und die Bundeskanzlerin sich verrechnet haben. Sie haben eine völlig falsche Zahl ihren Bewertungen zugrunde gelegt“, sagte Kubicki in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“.

Insoweit nahm der FDP-Politiker Bezug auf eine Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dieser hatte in einer Pressekonferenz am 29. April gesagt: „Wir haben jetzt gut 157.000 gemeldete Infizierte in Deutschland, davon sind gut 120.000 schon wieder genesen. Das ist wichtig, weil damit die Zahl der akut Infizierten gut 37.000 sind. Seit dem 12.4. sinkt die Zahl der akut Infizierten, die absolute Zahl, Tag um Tag.“

Tatsächlich hatte Spahn es versäumt, die rund 6.000 infizierten Verstorbenen bei seiner Berechnung abzuziehen, sodass lediglich zum damaligen Zeitpunkt aktuell etwa 31.000 Infizierte gemeldet waren. Einen Tag später sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel von 40.000 Infizierten, obwohl die Anzahl weiter gesunken war.

Falschberechnungen führen zu Fehleinschätzungen

Derartige Falschberechnungen führen zu Fehleinschätzungen, möglicherweise auch zu Fehlentscheidungen, kritisierte Kubicki. „Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt die Parlamente im Bund und in den Ländern ihre Kontrollfunktion wieder wahrnehmen und nicht einfach alles glauben, was ihnen vorgesetzt wird.“ Es gehe „immerhin um massive Grundrechtseinschränkungen und die Existenz von hunderttausenden Menschen“. Da zähle jeder Tag.

„Wenn Sie 40.000 Zahlen im Kopf haben, in Wahrheit sind es aber unter 30.000, dann haben sie eine andere Einschätzung, weil die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken in den Ländern abnimmt, mit weniger Infiziertenzahlen haben Sie eine geringere Wahrscheinlichkeit“, so Kubicki weiter.

„Wenn diese Zahlen keine Bedeutung hätten, dann müsste man sie auch nicht nennen.“ Dennoch vertraue er dem Robert Koch-Institut (RKI). Aber die Bewertung der Zahlen obliege nicht dem RKI, sondern den politischen Entscheidungsträgern, sagte der FDP-Politiker weiter. Den Menschen müsse erklärt werden, wann der Zeitpunkt erreicht sei und wo die Lockerungen wieder zur Normalität führen könnten.

Laut „Deutschlandfunk“ hat das Bundesgesundheitsministerium inzwischen eingeräumt, beim zurückliegenden Bund-Länder-Gipfel falsche COVID-19-Fallzahlen zugrunde gelegt zu haben. Auf der Bundespressekonferenz vom 4.5. sagte Regierungssprecher Steffen Seibert dazu: „Denn der Bundesgesundheitsminister hatte klargestellt, dass er letzten Donnerstag bei der Berechnung um einige Tausend Fälle daneben gelegen hat. Und damit ist die Sache eigentlich erklärt.“ Und auf Nachfrage eines Journalisten, ob sich die Kanzlerin nach den falschen Angaben des Ministers gerichtet hätte: „So ist es, und der hat die Sache richtiggestellt. Also, Sie können ganz beruhigt davon ausgehen, dass wir zu jedem Zeitpunkt von der richtigen Zahlenlage ausgehen.“ (dts/sua)



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]