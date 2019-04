Kurz vor Ost-Wahlen: SPD will mehr Steuereinnahmen und Forschungsmilliarden für den Osten

Wenige Monate vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern fordert die SPD eine Neuregelung bei der Verteilung der Steuereinnahmen zwischen den Bundesländern. Das geht aus dem „Zukunftsprogramm Ost“ hervor, das die ostdeutschen Sozialdemokraten am Samstag bei einem Konvent in Erfurt beschließen wollen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag berichteten.

30 Jahre nach dem Mauerfall passe es nicht ins Bild, dass bei den Steuereinnahmen zwischen Ost und West größere Unterschiede bestünden als bei der Wirtschaftskraft, heißt es in dem 22-seitigen Papier. Von den Steuereinnahmen der Länder erhalte der Osten pro Kopf nur etwa 55 Prozent, obwohl die ostdeutschen Arbeitnehmer 75 Prozent der Wirtschaftsleistung ihrer westdeutschen Kollegen erreichten.

Neue Verteilschlüssel

Diese strukturelle Schieflage zulasten der ostdeutschen Länder bei der Verteilung der Einnahmen bei Einkommens- und Körperschaftssteuer müsse nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II Ende 2019 durch neue Verteilschlüssel, die sich etwa an der Einwohnerzahl orientierten, beseitigt werden. „Die Vorteile wären mehr regionale Gerechtigkeit und die Möglichkeit zu mehr Investitionen in jenen Gebieten, die sie besonders benötigen“, heißt es in dem Konzept. Das solle für strukturschwache Regionen in Ost und West gelten.