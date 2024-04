Deutschland Flucht und Asyl in Deutschland

Landkreistagspräsident Sager: Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine für Kommunen nicht mehr bewältigbar

In einem Interview klagt Landkreistagspräsident Sager, die Kommunen seien nicht mehr in der Lage, den Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine zu bewältigen. Er schließt sich Forderungen nach einem Ende der Sonderregelungen an und favorisiert Unterkünfte im Westen des Landes.