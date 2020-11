LIVESTREAM: Berliner Demos am 18.11. – Wasserwerfer stehen vor den Demonstranten am Bundestag

Im Schnellverfahren soll die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes an diesem Mittwoch durch Bundestag und Bundesrat gehen. Aus diesem Grund finden etliche Protestaktionen in Berlin statt. Epoch Times berichtet vor Ort.



+++ NEWSTICKER +++

13:55

Die Demonstranten versuchen immer wieder sich gegen die Polizei nach vorne zu schieben, Wasserwerfer sind ununterbrochen im Einsatz, einzelne Personen werden abgeführt. Laut unserem Reporter sei das Wasser gemischt mit Pfefferspray. Ein Demonstrant hält ein Schild hoch: „Hey Polizist! Wir tun das auch für dich und deine Familie.“

13:15

Palais am Pariser Platz vor dem Reichstag: Die Polizei setzt Pfefferspray und Tränengas gegen einzelne aggressive Demonstranten ein. Die Wasserwerfer wurden schon mehrfach eingesetzt. Die Menschen rufen: „Wir bleiben hier“. Gegenüber der Polizei singen die Demonstranten: „Ihr habt auf das Grunsgesetz geschworen“. Die deutsche Nationalhymne wurde mehrfach angestimmt. Die Menschen rufen: „Wir sind das Volk“.

12:20

Vor dem Reichstag sammeln sich viele Demonstranten. Sie haben gelbe Regenjacken übergezogen. Wasserwerfer stehen vor den Demonstranten. Die Teilnehmer setzen sich, um weniger Angriffsfläche zu bieten.

12:16

Es spricht zuerst Dr. Bernd Baumann von der AfD und fordert, dass der Antrag von der Tagesordnung genommen wird. Mehr dazu hier:

Lesen Sie auch JETZT LIVE ab 12 Uhr: Aussprache im Bundestag – Vier namentliche Abstimmungen

12:00

Die Bundestagsdebatte hat begonnen, die Tagesordnung wurde von allen Fraktionen außer der AfD bestätigt

11:50

Die Polizei löst die Demo am Brandenburger Tor auf wegen Nichteinhaltung der Hygienemaßnahmen.

11:40

Eine massive Polizeisperre hält tausende Demonstranten auf, um nicht zum Bundestag vordringen zu können.

11:30

Querdenker Gruppe „Eltern stehen auf“ versammeln sich auf der Marschallbrücke am Reichstagsufer.

10:20

Laut einem Video bei Twitter wurde AfD MdB Karsten Hilse von der Polizei kurzzeitig festgenommen. Wie er in einem anschließenden Interview erzählt, sei er von der Polizei angehalten worden, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Das vorgezeigte Attest wurde nicht akzeptiert, weil keine Krankheit darauf stand, erklärt er. Daraufhin sollte er aufgrund der „Ordnungswidrigkeit“ mitkommen. Als er zögerte, weil er, wie er sagt, erst noch in Video machen wollte, griff die Polizei ihn an, indem sie seine Hände auf den Rücken drehten und ihn auf den Boden warfen.

Servus #Deutschland! Hier wird gerade @KarstenHilse #AfD MdB festgenommen. Ist das schon das neue #Infektionsschutzgesetz? Ist das noch Verhältnismäßig? Oder will man die einzige Opposition in Deutschland zum schweigen bringen? #b1811 pic.twitter.com/blbUDIo5Hb — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) November 18, 2020

9:40 Aktuelle Auskunft der Polizei

Nach Auskunft des Berliner Polizeisprechers Stefan Petersen sind über den Tag verteilt rund 2.200 Einsatzkräfte in Berlin unterwegs. Neben der Bundespolizei sind auch Beamte aus anderen Ländern vor Ort.

Die größte Demonstration mit 4.000 Teilnehmer von 9 bis 22 Uhr, die „antifaschistische Versammlung gegen Querulanten und Feinde der Gesellschaft“, wurde verlegt und findet nun im Bereich Unter den Linden, Friedrichstraße, Brandenburger Tor und Yitzak-Rabin-Straße statt.

1.000 Teilnehmer sind angemeldet für die Veranstaltung „Protest gegen die Änderungsvorschläge am Infektionsschutzgesetz“. Eine Kundgebung ist geplant in der Neustädtischen Kirchstraße von 9 bis 21 Uhr.

Eine weitere Kundgebung mit 250 Teilnehmern fordert „Kein Infektionsschutzgesetz, keine Masken gegen Corona-Maßnahmen, sofortiger geschlossener Rücktritt der aktuellen Regierung“. Die Versammlung findet statt im Bereich Marschallbrücke bis Dorotheen/Ecke Wilhelmstraße und ist von 9 bis 24 Uhr angemeldet.

Ab 9 Uhr ohne zeitliche Begrenzung ist die Versammlung „Berlin gegen Nazis“ im Bereich Wilhelm-/Ecke Dorotheenstraße angemeldet. Insoweit liegen der Polizei keine konkreten Teilnehmerzahlen vor.

Ein weiteres Motto lautet „Gemeinsam gegen Faschismus und Extremismus – für Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und ein friedliches Miteinander“ ist eine Kundgebung mit 50 Teilnehmern in der Scheidemannstraße/Ecke Heinrich-von-Gagern-Straße von 11 bis 14 Uhr geplant.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Demos mit bis zu 20 Teilnehmern in Berlin angemeldet.

+++

Seit 8 Uhr sammeln sich tausende Menschen in Berlin zwischen Brandenburger Tor und Reichstag.

+++

Am 18. November steht eine Abstimmung über umfangreiche Änderungen des Infektionsschutzgesetzes an. Kritiker befürchten eine Corona-Impfpflicht durch die Hintertür. Aus diesem Grund finden etliche Protestaktionen in Berlin statt. Eine Organisation, die sich seit Jahren für eine individuelle Impfentscheidung einsetzt, überlässt anderen Veranstaltern das Feld.

Schnellabstimmung

Ziel der Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist es vor allem, bislang von der Regierung per Verordnung erlassene Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gesetzlich zu untermauern und damit mehr Rechtssicherheit zu schaffen.

Um 12.00 Uhr wird der Bundestag in zweiter und dritter Lesung über den Entwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD beraten und anschließend namentlich abstimmen. Der Bundesrat soll um 15.00 Uhr in einer Sondersitzung ebenfalls darüber entscheiden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier könnte das Gesetz möglicherweise noch am selben Tag ausfertigen, sodass es in Kraft treten kann.

Netzwerk Impfentscheid zog Anmeldung zurück

„Wir sind raus!“ Mit dieser Meldung zog das Netzwerk Impfentscheid Deutschland die Organisation einer geplanten Kundgebung auf der Reichstagswiese am 18. November zurück. „Der Grund ist das Risiko gewalttätiger Auseinandersetzungen nach einer massiven Mobilisierung links- und rechtsextremistischer Gruppen“, erklärte Michael Kottwitz, auch bekannt als Mitsch Kotten, vom Netzwerk Impfentscheid in seinem Video-Beitrag auf Telegram.

Man sei nicht in der Lage, eine sichere Veranstaltung für die Teilnehmer, darunter viele Frauen, Kinder und ältere Menschen, zu gewährleisten. Gleichzeitig sprechen sich die Organisatoren dafür aus, dass sie zu 100 Prozent dafür stehen, dass das Infektionsschutzgesetz so nicht verabschiedet wird.

Ursprünglich hatte das Netzwerk Impfentscheid nach seiner Information angedacht, dass sich Politiker mit Redebeiträgen in die Kundgebung einbringen und sodann in den Bundestag gehen, um gegen das Gesetz zu stimmen. Aber die Art der friedlichen und entschlossenen Demonstration, die das Netzwerk veranstalten wollte, könne am Mittwoch nun nicht mehr gewährleistet werden. Als das Netzwerk die Veranstaltung vor rund zwei Wochen angemeldet hatte, „hatte noch gar keiner auf dem Schirm, was dort stattfindet“.

Inzwischen hätten verschiedene Organisatoren auf und um die Reichstagswiese Veranstaltungen angemeldet, unter anderem #honkforhope und „Eltern stehen auf“. Aber auch „dubiose Netzwerke“ und Parteien wie die NPD, Der III. Weg sowie die Antifa seien vertreten und hätten angedeutet, „dass sie nicht friedlich bleiben wollen“.

Polizei will Demo bei Verstößen abbrechen

In einem Gespräch mit dem Netzwerk Impfentscheid Deutschland habe die Polizei mitgeteilt, dass falls eine Demo abgebrochen würde, auch alle anderen Veranstaltungen abgebrochen würden. Wenn Hygieneregeln nicht eingehalten würden, würde die Polizei an diesem Tag keine Demonstrationen dulden.

Was bringt es uns, wenn wir da eine Bühne aufbauen und nebenan schon der Bär steppt und die Polizei alles abbricht?“, betonte Kottwitz.

Aus diesem Grund werde das Orgateam privat an anderen friedlichen Kundgebungen teilnehmen. Im Vorfeld hatte sich Menschenrechtsaktivistin Andrea Feuer vom Netzwerk Impfentscheid schockiert darüber geäußert, dass die angemeldete Kundgebung von Trittbrettfahrern missbraucht werde. So habe es gefälschte Flyer im Netz gegeben, die zu Gewalt und Straftaten aufgerufen hätten.

Das ist nicht das, was ich und die Friedensbewegung vertreten. Wir sind eine kleine Gruppe von Aktivisten, die sich schon über Jahre für den Frieden weltweit und für unsere Menschenrechte einsetzen. “

Seit Jahren informiere sich das Netzwerk Impfentscheid über Bewegungen, Strömungen und Personen und recherchiere, ob sich etwas – wie zum Beispiel der Verfassungsschutz oder Gewalttäter – im Hintergrund erkennen lässt. „Viele von Euch haben das Spiel erst jetzt seit Corona erkannt und erkennen nicht, worauf sie sich einlassen“, warnt sie. Wer zu den Demos geht, müsse sich genau anschauen, mit wem er mitläuft.

Groß-Demo gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen den Faschismus

Nach Mitteilung des Berliner Polizeisprechers Michael Gassen wurde eine Demonstration mit 4.000 Teilnehmern unter dem Motto „Stoppt das Infektionsschutzgesetz! Gegen den Faschismus!“ angemeldet. Nach Mitteilung in sozialen Medien soll diese von 9 bis 22 Uhr in Berlin stattfinden. In der „antifaschistischen Versammlung gegen Querulanten und Feinde der Gesellschaft“ soll vom Platz der Republik bis zur Straße des 17. Juni, von der Yitzhak-Rabin-Straße bis zur Wilhelmstraße demonstriert werden, heißt es vom Veranstalter.

Über das konkrete Demonstrationsgeschehen am Mittwoch konnte Gassen sich gegenüber der Epoch Times nicht äußern. Die Einzelheiten würden erst in einer Besprechung am Nachmittag geklärt. Er erklärte jedoch, dass die Einhaltung der Hygieneauflagen von der Polizei überprüft werden. Wenn die Beamten merken, dass Personen bewusst auf Mund-Nasen-Bedeckungen verzichten oder nicht tragen wollen, werde „entsprechend konsequent der Infektionsschutz“ durchgesetzt.

Insoweit weist Gassen darauf hin, dass auch bei Vorliegen eines Attestes auf jeden Fall auf die Einhaltung der vorgegebenen Mindestabstände zu achten ist. Die Äußerung, dass alle Demonstrationen abgesagt würden, sofern bei einer Veranstaltung gegen Hygieneauflagen verstoßen wird, konnte Gassen nicht bestätigen.

Linken-Kultursenator warnt vor Demos

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte zu der am Mittwoch ursprünglich geplanten Demo vor dem Reichstag: „Also eins stimmt: Corona geht uns alle an.“ Wenn Corona nicht gebannt werde, würde das Gesundheitssystem komplett überlastet sein. „Und dann geht es um Leben und Tod“, warnt Lederer. Wer aber jetzt herumlaufe und meint, dass mit „Covid“ eine Diktatur errichtet werde, handele nicht nur verantwortungslos, sondern sei auch „fern der Realität“. Wer dort hingehe, hat den Ernst der Lage überhaupt nicht verstanden.

Die „Berliner Morgenpost“ berichtet, dass die Polizei „offenbar entschlossener vorgehen [will] als bei den vorherigen Demonstrationen“. Deeskalation bleibe zwar nach Aussage der Polizeipräsidenten Barbara Slowik „zentraler Grundsatz“, aber: „Wir werden und müssen über andere Maßnahmen als üblich nachdenken“.

Im „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ heißt es indes, dass die Berliner Polizei „alles daran setzen“ werde, keine Versammlungen ohne Mund-Nasen-Bedeckungen zuzulassen. Falls es doch dazu kommen sollte, wolle man die Veranstaltungen so schnell wie möglich auflösen, heißt es unter Bezugnahme auf eine Äußerung der Polizeipräsidentin am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel warnte davor, alle Demonstranten in eine bestimmte politische Ecke einzustufen. Er äußerte: „Nicht jeder, der Zweifel an den Coronabeschlüssen hat, ist radikalisiert oder Extremist.“

Am 18. November finden aufgrund der Abstimmung über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes verschiedene Protestaktionen in Berlin statt. Nach Mitteilung von Stephan Bergmann, Pressesprecher für Querdenken-711, hat Querdenken keine Großdemo in Berlin geplant. Es könne sein, dass sich dort einzelne Querdenken-Gruppen angemeldet haben, davon habe er aber keine Kenntnis.