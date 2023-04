Mysteriöse Schüsse in Baden-Württemberg: Ein Toter und ein Schwerverletzter

In Baden-Württemberg sind ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. In der Nacht zum Samstag sei die Polizei alarmiert worden, weil in Asperg bei Ludwigsburg mutmaßlich Schüsse gefallen seien, teilten die Beamten mit.

In Baden-Württemberg sind unter ungeklärten Umständen ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden.

Polizisten seien in der Nacht zum Samstag alarmiert worden, weil in Asperg bei Ludwigsburg mutmaßlich Schüsse gefallen seien, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Auf einem Parkplatz hätten die Einsatzkräfte dann einen leblosen und einen schwer verletzten Mann aufgefunden, beide 18 Jahre alt. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben weiträumig nach möglichen Tätern und nutzte dabei auch einen Hubschrauber. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt und einem versuchten Tötungsdelikt aus. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg bat Zeugen, sich zu melden.(afp)