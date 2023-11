Deutschland Bundestag entscheidet vor Weihnachten

Nachtragshaushalt: Schuldenbremse ausgesetzt – Aktienrente verschoben – Union will nicht klagen

Mit dem am Montag beschlossenen Nachtragshaushalt 2023 will das Bundeskabinett dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zur Schuldenbremse Rechnung tragen. Diese will man nun zum vierten Mal in Folge aussetzen.