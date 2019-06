Neutralität der Schule in Gefahr: Lehrerverband über „Friday for Future“ und politische Ausgrenzungen

Wer geht wohl an einer Grundschule auf eine Toilette für ein ominöses drittes Geschlecht?

Diese Frage stellte sich offenbar auch Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, als er in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenmagazin „Focus“ den Missbrauch von Schulen durch Politiker für deren Ideologie anprangerte.

Die Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht an einigen Grundschulen war kein Wunsch betroffener Eltern und schon gar nicht der Kinder, die sich in diesem Alter dieser Geschlechterdifferenzierung noch gar nicht bewusst sind. Es war der Wille von Politikern. Sie wollen ihre politische Agenda und Ideologie auf diesem Weg in die Schulen tragen.“

(Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes)