NEWSTICKER: GEW: Auch 20 Jahre nach dem PISA-Shock hat sich nichts getan

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat angesichts der Ergebnisse der Pisa-Studie die enge Koppelung von Bildung und sozialer Herkunft in Deutschland angeprangert und gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern gefordert.

„Die große Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler bleibt die Achillesferse des deutschen Schulsystems“, sagte Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied für den Bereich Schule, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochsausgaben).

„Auch fast 20 Jahre nach dem Pisa-Schock schafft es Schule nicht entscheidend, Nachteile abzubauen, die Kinder aus dem Elternhaus mitbringen“, fügte sie hinzu.

„Im Gegenteil: Der Lehrkräftemangel verstärkt das Problem.“ Die Schere gehe weiter auf. Die Lehrergewerkschafterin forderte: „Deutschland braucht einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen, um länderübergreifende Anstrengungen für mehr Chancengleichheit zu stemmen.“

DIHK-Chef: Deutschland darf sich nicht mit durchschnittlichen Leistungen zufrieden geben

Die deutsche Industrie und der Gewerkschaftsbund sehen in den Pisa-Ergebnissen ernsthaften Anlass zur Sorge. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Achim Dercks, verwies vor allem auf die deutschen Unternehmen, in denen Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Lesen benötigt würden, um „einen guten Start ins Berufsleben zu finden“. Deutschland dürfe sich „mit durchschnittlichen Ergebnissen nicht zufrieden geben“, erklärte er am Dienstag.

Nötig sei eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, forderte Dercks. Für die Betriebe seien bundesweite und verbindliche Bildungsziele und Standards wichtig.

Gleichzeitig seien für die Unternehmen Eigenschaften wichtig, die die Pisa-Studie der OECD nicht abbilde, bemerkte Dercks, nämlich Leistungsbereitschaft, Disziplin und Belastbarkeit. Hier gebe es ebenfalls „erhebliche Defizite“.

Traurige Bilanz

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Elke Hannack, forderte eine gemeinsame Bildungsstrategie von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialpartnern. Mit dem geplanten Nationalen Bildungsrat biete sich die Chance, dafür einen Bauplan zu entwickeln. Hannack warnte vor „quälenden Jahren des föderalen Gegeneinanders“.

Die Gewerkschaftsvertreterin beklagte zudem, dass Deutschland bei der sozialen Auslese im Bildungssystem einen „traurigen Spitzenplatz“ belege. Mit diesem Befund dürfe sich Deutschland nicht zufrieden geben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellte am Dienstag eine neue Pisa-Studie vor. Demnach schnitten Mittelstufenschüler in Deutschland in den drei Kompetenzfeldern Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter ab als beim bei der vorigen Pisa-Studie von 2015.

Kieler Bildungsforscher Köller: Pisa-Ergebnisse sind „Anlass für Alarm“

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der neuen Pisa-Studie sieht der Bildungsforscher Olaf Köller „Anlass für Alarm“. Das sagte der Kieler Experte am Dienstag dem Portal „Zeit Online“.

Die sogenannte Risikogruppe der 15-Jährigen, die nicht richtig schreiben und rechnen könnten, sei mit 21 Prozent „wieder fast so groß wie beim Pisa-Schock vor zwei Jahrzehnten“. In nicht gymnasialen Schulen liege ihr Anteil teilweise bei bis zu 30, 40 oder sogar 50 Prozent.

„Das ist dramatisch“, sagte Köller. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellte am Dienstag eine neue Pisa-Studie vor.

Demnach schnitten Mittelstufenschüler in Deutschland in den drei Kompetenzfeldern Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter ab als beim bei der vorigen Pisa-Studie von 2015. Im Bereich Lesen war das Minus laut OECD aber statistisch nicht belastbar.

Karliczek will „nationale Kraftanstrengung“ für bessere Bildung

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich besorgt über die Leistungen der deutschen Schüler in der neuen Pisa-Studie gezeigt. Die von den Forschern der OECD festgestellte abflachende oder zunehmend negative Entwicklung könne „nicht unser Anspruch sein“, sagte Karliczek am Dienstag in Berlin. So mache ihr Sorge, dass die Gruppe der leistungsschwachen Schüler wachse und gleichzeitig die Gruppe der leistungsstarken Schüler stagniere.

„Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung für bessere Bildung“, sagte Karliczek. Deutschland scheue nicht den Vergleich mit den ganz leistungsstarken Ländern. „Da wollen wir hin“, sagte die Ministerin.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht alle drei Jahre eine Pisa-Studie. Die deutschen Schüler lagen mit ihren Ergebnissen zwar über dem Durchschnitt der OECD-Staaten, verloren aber in allen drei untersuchten Kompetenzfeldern Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften. (afp/nh)