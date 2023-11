Deutschland nur noch 28 Abgeordnete im Bundestag

„Politisch am Ende“: Linksfraktion bereitet eigene Auflösung vor

Die Linksfraktion im Bundestag will ihre eigene Auflösung in die Wege leiten. Die Liquidierung solle bei der nächsten Fraktionssitzung am Dienstag kommender Woche beschlossen werden, teilte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstagabend nach Beratungen der Abgeordneten in Berlin mit.